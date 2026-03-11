  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» на 89-й ушел от поражения с «Байером» – 1:1. Хавертц реализовал пенальти, Андрих забил после подачи с углового на 46-й
350

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» сыграл вничью с «Байером» (1:1) в гостях.

Игра проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Роберт Андрих открыл счет на 46-й минуте, замкнув подачу с углового. Кай Хавертц на 89-й забил с пенальти.

Лига чемпионов. 1/8 финала
11 марта 17:45, Бай-Арена
Логотип домашней команды
Байер
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
90’
+4’
Хавертц
Гримальдо
90’
+3’
89’
  Хавертц
Терье   Хофманн
82’
Паласиос   Фернандес
82’
82’
Эзе   Габриэл Жезус
74’
Дьокереш   Хавертц
Маза   Тилльман
74’
69’
Субименди
Паласиос
63’
60’
Сака   Мадуэке
Поку
58’
  Андрих
46’
2тайм
Перерыв
26’
Мартинелли
Андрих
2’
Байер
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Терье, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Поку, Кофан
Запасные: Тилльман, Ломб, Тап, Фернандес, Хофманн, Шик, Омлин, Калбрет, Эрманн
1тайм
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Мартинелли, Эзе, Сака, Дьокереш
Запасные: Khari Bolaji Mawuvi Ranson, Москера, Уайт, Калафьори, Аррисабалага, Льюис-Скелли, Салмон, Доуман, Габриэл Жезус, Мадуэке, Нергор, Хавертц
Подробнее

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
онлайны
logoАрсенал
logoБайер
logoРоберт Андрих
logoКай Хавертц
350 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Позорище какое-то.
За откровенный нырок дали пенальти.
И это с ВАР.
Ответ jordy
Комментарий скрыт
Ответ jordy
Он по конспектам Ольмо, переиграл😁
Левейший пеналь. Нырок же явный. Как можно ставить такие в эпоху ВАР?
по хорошему за такое надо удалять симулянта. 10 янгов из 10.
Ответ DolJun
С дисквалификацией
Какой левый пенальти, а ещё про наше судейство говорят.
это что за беспредел. какой это на хрен пенальти
На сколько там тысяч в неделю Сака контракт подписал?
Ну такой стал прямолинейный, чисто бегунок
Ответ Nachalnik
Комментарий удален модератором
Ответ Nachalnik
Комментарий удален модератором
А это уже расизм. Вы назвали его тупым, потому что он чёрный?
какой же позорный этот Арсенал ,ужас
Ответ Steeldragon
То ли дело челси в Париже
Винисус лайк поставил . Говорит всё четко ,реальная пенка, кто не согласен -расист
Ответ ВеликаяДыркаМаксименко
Ну виниджи хотя бы по ногам бьют, когда он падает. А не ставят пенальти на нём чисто за его ауру, скажем так. А вот ламасийци даже не такое вытворяют
Жёлтую за симуляцию, а не точку, позорище гунерское
Некрасиво Райс себя ведет. Руку подать это благородно, а не убирать и орать что то лежащему сопернику
Ответ Михо
Да, быдланистое поведение
Ответ Михо
У них квадрупль горит
Читайте новости футбола в любимой соцсети
