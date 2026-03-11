О′Хара о «Тоттенхэме»: «Тудор – самый большой шарлатан, которого я когда-либо видел. Кто его назначил? Увольте его, я больше не могу на это смотреть»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О′Хара призвал клуб уволить Игора Тудора

«Шпоры» под руководством хорвата уступили «Атлетико» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 

«Что вообще происходит? Очередной позор «Тоттенхэма». Избавьтесь от этого парня, он должен уйти прямо сейчас. Увольте его. Что я вообще смотрю? Болельщики «шпор», что мы, черт возьми, смотрим? Что случилось с этим футбольным клубом? Что случилось с этими игроками? Я больше не могу на это смотреть, уберите это с моего телевизора.

Я не могу поверить, насколько мы плохи. Я не могу поверить, насколько плоха эта команда. Этот тренер – шарлатан. Самый большой шарлатан, которого я когда-либо видел. Кто это? Кто его назначил? Это его вина! Мы ужасны. Должно было быть 9:0. Каким-то образом мы забили два гола. Мы играли плохо. Это было позорно», – сказал О′Хара в эфире программы Sports Bar на TalkSport.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
logoТоттенхэм
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАтлетико
logoДжейми О′Хара
logoИгор Тудор
logoпремьер-лига Англия
Так реально, Тудора даже физруком теперь не могу назвать, потому что это будет неуважением к физрукам!

Но ТТХ надо пройти очищение пердивом, за Постекоглу и прочие прегрешения!
Ответ ser91337
Так реально, Тудора даже физруком теперь не могу назвать, потому что это будет неуважением к физрукам! Но ТТХ надо пройти очищение пердивом, за Постекоглу и прочие прегрешения!
Очищение пердивом - весьма сомнительная затея, Лестер все не восстанавливается после вылета
Царь: Тудор футбольный человек, чеканить умеет, а вот Абаскаль…
Ну вообще если верить прессе, то ТТХ общаются с Дайчем. Вариант точно не худший в данной ситуации надо от зоны вылета уходить и перестраиваться
Действительно странное назначение , он же совсем не адаптирован, можно было любого свободного британца до конца сезона назначить
Чувак пришёл срубить бабки в командировку, чего они от него ждут не совсем ясно, а за что такой хейт вообще странно
ТТХ должен вылететь в пердив.
Согласен. Первые 15 минут вчерашнего матча можно смело заносить в самые позорные в истории клуба. И вина тут Тудора. Иначе как объяснить массовые привозы за это время. Причем, практически всех, а не только Кински. 2-й гол просто эпик фейл
Дини об уходе Кински в раздевалку после замены на 17-й минуте с «Атлетико»: «Ошибся ты, а не тренер. Когда команда в окопах, ты должен быть с ней, нет времени жалеть себя»
11 марта, 11:01
Тудор после 2:5 от «Атлетико»: «Считаю, что подхожу на роль тренера «Тоттенхэма». Но проблем так много, что объяснить их непросто»
11 марта, 05:10
Тудор о замене Кински на 17-й минуте: «Это было необходимо, чтобы уберечь парня и «Тоттенхэм». До матча это был правильный выбор. После легко говорить, что решение было ошибочным»
10 марта, 22:53
