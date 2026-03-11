О′Хара о «Тоттенхэме»: «Тудор – самый большой шарлатан, которого я когда-либо видел. Кто его назначил? Увольте его, я больше не могу на это смотреть»

О′Хара о «Тоттенхэме»: Тудор – шарлатан, кто его назначил? Увольте его.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О ′Хара призвал клуб уволить Игора Тудора .

«Шпоры» под руководством хорвата уступили «Атлетико » (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Что вообще происходит? Очередной позор «Тоттенхэма ». Избавьтесь от этого парня, он должен уйти прямо сейчас. Увольте его. Что я вообще смотрю? Болельщики «шпор», что мы, черт возьми, смотрим? Что случилось с этим футбольным клубом? Что случилось с этими игроками? Я больше не могу на это смотреть, уберите это с моего телевизора.

Я не могу поверить, насколько мы плохи. Я не могу поверить, насколько плоха эта команда. Этот тренер – шарлатан. Самый большой шарлатан, которого я когда-либо видел. Кто это? Кто его назначил? Это его вина! Мы ужасны. Должно было быть 9:0. Каким-то образом мы забили два гола. Мы играли плохо. Это было позорно», – сказал О′Хара в эфире программы Sports Bar на TalkSport.