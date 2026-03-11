Женская команда «Левена» отказалась от белых шорт по просьбе футболисток, чтобы им было комфортнее во время менструации

Футболистки «Левена» попросили поменять белый цвет шорт из-за менструации.

Женский «Левен» со следующего сезона будут выступать в темных шортах.

Традиционным цветом домашней формы «Левена», как у мужской, так и у женской команды, всегда был белый.

Бельгийский клуб откликнулся на просьбу футболисток, которые дали понять, что во время менструации чувствуют себя «комфортнее и увереннее» в шортах другого цвета.

