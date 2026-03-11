  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба о том, что назвал Эмери «тренеришкой» после 1:5 от «Динамо»: «Не знал, что журналисты снимают. Лучше поругаться, подраться, чем сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем»
54

Дзюба о том, что назвал Эмери «тренеришкой» после 1:5 от «Динамо»: «Не знал, что журналисты снимают. Лучше поругаться, подраться, чем сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем»

Артем Дзюба вспомнил, как назвал Унаи Эмери тренеришкой.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал слова Романа Зобнина о результатах красно-белых.

После поражения от «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:5) капитан «Спартака» сказал: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками».

«Очень уважаю Зобнина, но скажу одно. В «Спартаке» с детства учили: кроме первого места, все остальное не существует. Когда ты выходишь в футболке «Спартака», должен чувствовать и понимать, где ты находишься. И проигрывать «Динамо» 2:5...

Я помню, 1:5 проиграли «Динамо», и при 0:5 меня выпустили на поле. То знаменитое высказывание, когда я там сказал в сердцах (Дзюба назвал Унаи Эмери тренеришкой – Спортс’’), но не знал, что там журналисты снимают.

Не может ни тренер, ни еще кто-то сказать, что ничего страшного. Когда ты проигрываешь дерби так, это страшно. Лучше поругаться, подраться, чем друг друга похвалить и сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем. Поэтому для меня это страшнее», – сказал Дзюба.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoУнаи Эмери
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoРоман Зобнин
logoДинамо Москва
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Наглое вранье. Прекрастно видно, что его снимают, сказал для красного словца. А потом стал так действовать по жизни. Пустослов и трепло
Ответ Nils Michael
Наглое вранье. Прекрастно видно, что его снимают, сказал для красного словца. А потом стал так действовать по жизни. Пустослов и трепло
Дзюба - А что это у вас такое ? Камера ??

Ааа, я думал сова.
Ответ Nils Michael
Наглое вранье. Прекрастно видно, что его снимают, сказал для красного словца. А потом стал так действовать по жизни. Пустослов и трепло
Потом его сменщик Эмери Валера так приласкал , что не знал где 5-ый угол искать ))
Дзюба про то видео:
- Не знал,что там снимают.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Дзюба про то видео: - Не знал,что там снимают.
это стало доброй традицией не знать, что тебя снимают ))
Ответ Гамарджоба Генацвале
Дзюба про то видео: - Не знал,что там снимают.
«Лучше поругать, подр…аться»
Я как человек, который немного тренировал, могу сказать, что есть такая проблема. Ты как тренер можешь смотреть на поражение по-всякому. Ты можешь в нем видеть определенные плюсы, вынести какие-то уроки, ты смотришь на все немного иначе. Под другим углом. А для игрока - это все может быть очень болезненно. Я приведу простой пример. Однажды нам предстояла игра с очень сильным соперником (объективно, намного сильнее нас) и тактически по сезону мы на эти 3 очка и не могли рассчитывать. Но было важно посмотреть на себя в игре с таким соперником. Я не стал загонять ребят. Сказал до игры: результат не имеет значения, просто покажите что умеете на фоне топового соперника. Мы уходили на перерыв со счетом 1-1. Это было невероятно, все нам прочили слив в 3-4 мяча. И у нас были шансы забить второй, но на 90й минуте пропустили с углового и проиграли 1-2. Это была отличная игра, я был очень доволен содержанием игры и тем, в каком направлении мы двигаемся. А команда была опустошена. Это молодые парни, которые были в минуте от лучшего результата в своей жизни. И тогда один сказал: как мы могли выиграть, если даже тренер сказал что мы можем проиграть и что результат не важен? Был ли он прав? Трудно сказать. Как мне кажется - я не совершил ошибку. Если бы я нагнетал по поводу результата - реально могли бы заглотить 4-5 голов. А так чуть расслабил - и реально показали лучшую версию себя. Но это я так вижу. А игрок, который чуть не плачет от обиды, видит иначе. Он не понимает как тренер может сказать до игры, что проиграть не страшно. Он считает что именно из-за этого упустили очки. Поэтому тут нужно тонко чувствовать эти моменты и не всегда все проходит гладко. И в таких ситуациях нет правых и виноватых.
Ответ NoThanks
Я как человек, который немного тренировал, могу сказать, что есть такая проблема. Ты как тренер можешь смотреть на поражение по-всякому. Ты можешь в нем видеть определенные плюсы, вынести какие-то уроки, ты смотришь на все немного иначе. Под другим углом. А для игрока - это все может быть очень болезненно. Я приведу простой пример. Однажды нам предстояла игра с очень сильным соперником (объективно, намного сильнее нас) и тактически по сезону мы на эти 3 очка и не могли рассчитывать. Но было важно посмотреть на себя в игре с таким соперником. Я не стал загонять ребят. Сказал до игры: результат не имеет значения, просто покажите что умеете на фоне топового соперника. Мы уходили на перерыв со счетом 1-1. Это было невероятно, все нам прочили слив в 3-4 мяча. И у нас были шансы забить второй, но на 90й минуте пропустили с углового и проиграли 1-2. Это была отличная игра, я был очень доволен содержанием игры и тем, в каком направлении мы двигаемся. А команда была опустошена. Это молодые парни, которые были в минуте от лучшего результата в своей жизни. И тогда один сказал: как мы могли выиграть, если даже тренер сказал что мы можем проиграть и что результат не важен? Был ли он прав? Трудно сказать. Как мне кажется - я не совершил ошибку. Если бы я нагнетал по поводу результата - реально могли бы заглотить 4-5 голов. А так чуть расслабил - и реально показали лучшую версию себя. Но это я так вижу. А игрок, который чуть не плачет от обиды, видит иначе. Он не понимает как тренер может сказать до игры, что проиграть не страшно. Он считает что именно из-за этого упустили очки. Поэтому тут нужно тонко чувствовать эти моменты и не всегда все проходит гладко. И в таких ситуациях нет правых и виноватых.
В этой ситуации виноваты были лимитные поленья и многие понимали данный аспект ещё тогда, не зная о будущих успехах Эмери
Ответ Direct free kick
В этой ситуации виноваты были лимитные поленья и многие понимали данный аспект ещё тогда, не зная о будущих успехах Эмери
Это слова болельщика. А тренер получает деньги за то, что профессионально эксплуатирует эти лимитные поленья, добиваясь результата их ногами. Можно на них любые ярлыки вешать, но это никак не приблизит тебя к результату...
Игрочишка 🤣
Какой же лицемерный, низкий человек. Шел по коридору перед прессой, перед целым рядом камер, с мерзким лицом бросил про трениришку… Прекрасно все понимал.
И ладно бы со временем извинился, сказал бы, что сказал сгоряча и жалеет о своих словах, но ведь нет, считает себя правым во всем.
Ответ Аннигиляторная Пушка
Какой же лицемерный, низкий человек. Шел по коридору перед прессой, перед целым рядом камер, с мерзким лицом бросил про трениришку… Прекрасно все понимал. И ладно бы со временем извинился, сказал бы, что сказал сгоряча и жалеет о своих словах, но ведь нет, считает себя правым во всем.
Он извинился не со временем, а буквально на следующий день, ну может быть через день, и дал интервью, в котором рассказал о том, почему конкретно был обижен на Эмери - типа "я спрашиваю, что мне делать, чтобы чаще выходить в старте, он мне говорит - больше забивать и отдавать голевых, следующая игра - у меня гол и пас, а на следующую игру я опять в запасе, ну как так-то". Но и тогда он сказал, что "я не должен был так говорить".
"Не может ни тренер, ни еще кто-то сказать, что ничего страшного. "

Может. В голове Дзюбы не укладывается, что менталитет бывает разный. Даже Карпин говорил - с одними игроками работает так, с другими то же самое не работает, одних никак не контролируешь, и всё хорошо, другим - жёсткую дисциплину, и с ними работает это.
Есть тренеры, которые добились успеха жёсткими, диктаторскими методами.
Но есть и Эмери, который не будет после поражения разносить раздевалку, кричать на всех, а скажет "всё нормально, следующую игру выиграем", и он 3 раза выиграл Лигу Европы и сейчас тренирует в АПЛ. Раз его подход дал результаты, значит и такой способ имеет право на жизнь, хоть в голове Дзюбы это и не укладывается.

"В «Спартаке» с детства учили: кроме первого места, все остальное не существует."

Всегда смешила подобная логика. По ней - за последние 25 лет Спартак существовал всего 1 сезон.
Ответ Dmitry Orlov
"Не может ни тренер, ни еще кто-то сказать, что ничего страшного. " Может. В голове Дзюбы не укладывается, что менталитет бывает разный. Даже Карпин говорил - с одними игроками работает так, с другими то же самое не работает, одних никак не контролируешь, и всё хорошо, другим - жёсткую дисциплину, и с ними работает это. Есть тренеры, которые добились успеха жёсткими, диктаторскими методами. Но есть и Эмери, который не будет после поражения разносить раздевалку, кричать на всех, а скажет "всё нормально, следующую игру выиграем", и он 3 раза выиграл Лигу Европы и сейчас тренирует в АПЛ. Раз его подход дал результаты, значит и такой способ имеет право на жизнь, хоть в голове Дзюбы это и не укладывается. "В «Спартаке» с детства учили: кроме первого места, все остальное не существует." Всегда смешила подобная логика. По ней - за последние 25 лет Спартак существовал всего 1 сезон.
По ней - за последние 25 лет Спартак существовал всего 1 сезон.(с)
зато Спартак всегда чемпион
а если нет, то ничего не было
вроде пару сообщений назад дрочила учил нас говорить смело и напрямую а не подлизывать а тут уже пошло - я не знал что снимают
Видел, пропиарился. И кстати, вариант "Не расклеиваться, следующий матч выиграем" - вполне рабочий.
Да, что-то со съёмкой у Артёмки не идёт по жизни.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
