Дзюба о том, что назвал Эмери «тренеришкой» после 1:5 от «Динамо»: «Не знал, что журналисты снимают. Лучше поругаться, подраться, чем сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал слова Романа Зобнина о результатах красно-белых.
После поражения от «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:5) капитан «Спартака» сказал: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками».
«Очень уважаю Зобнина, но скажу одно. В «Спартаке» с детства учили: кроме первого места, все остальное не существует. Когда ты выходишь в футболке «Спартака», должен чувствовать и понимать, где ты находишься. И проигрывать «Динамо» 2:5...
Я помню, 1:5 проиграли «Динамо», и при 0:5 меня выпустили на поле. То знаменитое высказывание, когда я там сказал в сердцах (Дзюба назвал Унаи Эмери тренеришкой – Спортс’’), но не знал, что там журналисты снимают.
Не может ни тренер, ни еще кто-то сказать, что ничего страшного. Когда ты проигрываешь дерби так, это страшно. Лучше поругаться, подраться, чем друг друга похвалить и сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем. Поэтому для меня это страшнее», – сказал Дзюба.
Ааа, я думал сова.
И ладно бы со временем извинился, сказал бы, что сказал сгоряча и жалеет о своих словах, но ведь нет, считает себя правым во всем.
Может. В голове Дзюбы не укладывается, что менталитет бывает разный. Даже Карпин говорил - с одними игроками работает так, с другими то же самое не работает, одних никак не контролируешь, и всё хорошо, другим - жёсткую дисциплину, и с ними работает это.
Есть тренеры, которые добились успеха жёсткими, диктаторскими методами.
Но есть и Эмери, который не будет после поражения разносить раздевалку, кричать на всех, а скажет "всё нормально, следующую игру выиграем", и он 3 раза выиграл Лигу Европы и сейчас тренирует в АПЛ. Раз его подход дал результаты, значит и такой способ имеет право на жизнь, хоть в голове Дзюбы это и не укладывается.
"В «Спартаке» с детства учили: кроме первого места, все остальное не существует."
Всегда смешила подобная логика. По ней - за последние 25 лет Спартак существовал всего 1 сезон.
зато Спартак всегда чемпион
а если нет, то ничего не было