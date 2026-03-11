Генсек марокканской федерации: «Мы готовы сыграть с Россией в июне, если она в этом заинтересована. Окончательное решение будет за новым тренером»
В Марокко готовы провести матч со сборной России.
Генеральный секретарь Королевской марокканской федерации футбола Тарек Наджем заявил о готовности провести товарищеский матч со сборной России.
«Мы готовы сыграть со сборной России в июне, у нас нет запланированных матчей на паузу перед ЧМ.
Недавно мы поменяли главного тренера нашей сборной, поэтому окончательное решение будет за ним. Если российская сторона заинтересована в этом матче, то я обязательно передам это нашему главному тренеру. Только он решает, какие соперники нужны сборной Марокко для товарищеских матчей», – сказал Наджем.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
