  • У иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили
У иранских футболисток изымали паспорта и телефоны во время поездки в Австралию.

Стало известно, как иранские власти следили за футболистками сборной, участвовавшими в турнире в Австралии. 

В воскресенье иранская команда уступила сборной Филиппин со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа Кубка Азии и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе A.

Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, что еще две футболистки запросили убежище в Австралии. Позднее одна из них решила вернуться на родину

Как сообщает The Athletic, полиция Австралии и министерство внутренних дел привлекли к операции с побегом футболисток местную иранскую диаспору. Они использовали секретные каналы связи с командой – в итоге представитель правительства встретился со спортсменками в отеле и предложил им различные варианты. 

Говоря о футболистках, решивших не оставаться в Австралии, источник, знакомый с ситуацией, заявил: «У них есть семьи. Люди беспокоятся, что у их родителей могут конфисковать деньги или что их семью держат в заложниках, так что им приходится вернуться».

Когда команда прибыла на Кубок Азии, из ее расписания были исключены открытые тренировки, игрокам не разрешали давать интервью СМИ, а нескольким журналистам сотрудники пресс-службы Азиатской футбольной конфедерации сказали, что они могут задавать вопросы только о футболе.

По словам посетителей отеля RACV Royal Pines, где остановилась команда, расположение здания позволяет любому, кто находится в вестибюле, легко видеть, кто приходит и кто уходит.

Источники, непосредственно знакомые с ситуацией в команде, рассказали, что каждую футболистку перед отъездом попросили предоставить иранскому правительству крупную финансовую гарантию, а также указать личности и местонахождение членов их семей.

«Если есть какие-либо семейные предприятия, они будут находиться в руках КСИР (Корпуса стражей исламской революции) до тех пор, пока игрок не вернется. Затем они также должны будут вести себя подобающе условиям режима – только тогда деньги будут возвращены», – заявил один из источников. 

Также утверждается, что по прибытии в Австралию паспорта спортсменок были конфискованы, чтобы затруднить их побег, а их телефоны также прослушивались или конфисковывались. Многие из них не могли связаться со своими семьями. 

Источники также рассказали, что после отказа петь гимн футболисткам запретили пользоваться общими душевыми в отеле или сидеть в ресторане. Вместо этого им было предложено либо заказывать доставку еды в номер, либо брать блюда из буфета и возвращаться в свои номера.

Один из этих людей заявил, что пытался поговорить с членами команды в отеле, но не смог – двое сотрудников службы безопасности сказали ему, что ему нельзя подходить к спортсменкам. После этого сотрудники отеля попросили его удалиться. 

Другой человек, который пришел в отель с намерением объяснить иранским игрокам их возможности получения виз и убежища, был снят на камеры службой безопасности команды в вестибюле. Персонал отеля велел ему уйти.

Несколько источников, знакомых с ситуацией, также сообщили, что один из членов иранской делегации является сотрудником службы безопасности, имеющим тесные связи с КСИР. Он сказал, что составит отчет о поведении игроков, когда команда вернется в Иран. Во время матчей его можно было видеть у боковой линии, и, по словам очевидцев, он постоянно находился в фойе отеля, следя за тем, чтобы футболистки не разговаривали с посторонними. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Все было так строго,прямо не подберешься,спецагенты следили да каждым шагом иранских футболисток.Но каким-то чудесным образом представитель австралийского правительства спокойно встретился с футболистками в том же отеле и предложил различные варианты побега)))Ахах)))
И кто-то ещё верит всему написанному от этих "источников"
и кто-то еще защищает этот режим
Такие же пещерные
Так в основном это пятнадцатирублёвые «патриоты» защищают.
Люди в комментариях сошли с ума. Окей, считаем, что все эти истории, списанные с историй про советских спортсменов времен Холодной войны - чистая правда, а не информационная компания с целью перекрыть в западном инфополе удар томагавком по школе с огромными жертвами среди детей.
Но те, кто пишут "ну и правильно их бомбят" - вы совсем с головой не дружите? То есть вы реально считаете, что США и Израиль поступили правильно, когда вместо попыток добиться либерализации режима через переговоры, просто прервали их и начали кровавый конфликт без какого-либо нормального плана по его завершению кроме "ну этот аятолла мне не нравиться, давайте его убьем"?
Нетаньяху уже 30 лет про бомбу ноет, которую вот-вот сделают. Ну и напоминаю, что по словам рыжего клоуна США и Израиль ещё в июне "уничтожили весь ядерный потенциал Ирана".
В Иране режим не сахар, да и экономика страдает, из-за чего там постоянно протесты идут, но это не радикальные исламисты как сейчас в Сирии или Афганистане (да, блин, даже с ними переговоры ведут), с террористами в Сирии Иран вообще воевал, в отличие от того же Израиля.
Ядерная сделка 2015 года показала, что режим аятолл вполне договороспособен, но под давлением Израиля Трамп сам из неё вышел в 2018 году.
Такое же доверие, как и к сказкам про унитазы, нутеллу и банку огурцов
То есть это все вранье и оставшихся иранских футболисток вообще не было, ясно-понятно
Зачем искать другие источники, перепроверять и выяснять?
Проще п*рнуть что-то и сойти за умного (на самом деле нет).
А другие хомячки ещё и заплюсуют.
Источник : the Athletics.
Ага… не, ну верю пацаны. Не знаю как вы, а я верю. Но не статье)
Зачем изымать телефоны, если их прослушиваешь? Государство, такое тоталитарное, каким описывают Иран, серьезно не в курсе каждой семьи каждой девушки из нац.сборной? Ну элементарные логические ошибки в пропаганде.

P.S Никак не обеляю Иран. Уверен, часть из этого правда. И даже она - дикость. Но амеры в лучших традициях гебельсовских учений: 90% лжи +10% правды. То что делают Амеры с Евреями по отношению к Ирану никаких оправданий не имеет. А пост-правда, которой они прикрываются, мол Иран вот-вот уже с ядерной и нападет на США… ну я вас умоляю
телефоны изымать, чтобы посмотреть их содержимое. прослушка такой возможности не даёт. это может произойти во многих странах. например, Южная Корея или Индонезия. странно, что тут так полыхает и кто-то не верит. их не посадили и не повесили. попытки вербовки спортсменов на соревнованиях - это нормальная практика, потому такая проверка логична.
Судьба она такая - кто-то в условной Швейцарии родился, а кто-то в Иране или Афганистане
не всем посчастливилось родиться в братских странах, что уж поделать. судьба жестока.
А кто-то в России или Белоруссии и не в семье чиновника типа главы вертолётов России с тремя дорогими виллами в Испании и огромной в Дубае
Не может быть! Но ведь западная пресса не врет! Никогда.
Несколько футболисток сбежало при содействии полиции - ведь их охраняли вооруженные до зубов сотрудники КСИР. Только один и невооружнный? А может не сотрудник? Все равно, их семьи держат в заложниках и еще на бабки поставили. Ключевое слово - на деньги. Ведь этот близко и понятно свободной демократической общественности, она сама так всегда делает.
Значит, демократические бомбардировки школ и больниц Ирана недостаточно сильны. Надо срочно разбомбить еще больше.
Средневековая дичь! Свободы персидским женщинам 🧨💥
Верим, конечно. Только почему-то почти вся команда решила вернуться домой
у нас тоже большая часть граждан делает вид, что всё отлично и выказывает поддержку любым решениям правительства.
большинство в стаде всегда и везде.
Сам то из какого стада, подсказать?
Спортс, ну серьезно!! Перепечатывать статью из государства, воюющего со страной этих бедолаг? Стыдно ж.
