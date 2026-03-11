У иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили

У иранских футболисток изымали паспорта и телефоны во время поездки в Австралию.

Стало известно, как иранские власти следили за футболистками сборной, участвовавшими в турнире в Австралии.

В воскресенье иранская команда уступила сборной Филиппин со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа Кубка Азии и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе A.

Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно , что еще две футболистки запросили убежище в Австралии. Позднее одна из них решила вернуться на родину .

Как сообщает The Athletic, полиция Австралии и министерство внутренних дел привлекли к операции с побегом футболисток местную иранскую диаспору. Они использовали секретные каналы связи с командой – в итоге представитель правительства встретился со спортсменками в отеле и предложил им различные варианты.

Говоря о футболистках, решивших не оставаться в Австралии, источник, знакомый с ситуацией, заявил: «У них есть семьи. Люди беспокоятся, что у их родителей могут конфисковать деньги или что их семью держат в заложниках, так что им приходится вернуться».

Когда команда прибыла на Кубок Азии, из ее расписания были исключены открытые тренировки, игрокам не разрешали давать интервью СМИ, а нескольким журналистам сотрудники пресс-службы Азиатской футбольной конфедерации сказали, что они могут задавать вопросы только о футболе.

По словам посетителей отеля RACV Royal Pines, где остановилась команда, расположение здания позволяет любому, кто находится в вестибюле, легко видеть, кто приходит и кто уходит.

Источники, непосредственно знакомые с ситуацией в команде, рассказали, что каждую футболистку перед отъездом попросили предоставить иранскому правительству крупную финансовую гарантию, а также указать личности и местонахождение членов их семей.

«Если есть какие-либо семейные предприятия, они будут находиться в руках КСИР (Корпуса стражей исламской революции) до тех пор, пока игрок не вернется. Затем они также должны будут вести себя подобающе условиям режима – только тогда деньги будут возвращены», – заявил один из источников.

Также утверждается, что по прибытии в Австралию паспорта спортсменок были конфискованы, чтобы затруднить их побег, а их телефоны также прослушивались или конфисковывались. Многие из них не могли связаться со своими семьями.

Источники также рассказали, что после отказа петь гимн футболисткам запретили пользоваться общими душевыми в отеле или сидеть в ресторане. Вместо этого им было предложено либо заказывать доставку еды в номер, либо брать блюда из буфета и возвращаться в свои номера.

Один из этих людей заявил, что пытался поговорить с членами команды в отеле, но не смог – двое сотрудников службы безопасности сказали ему, что ему нельзя подходить к спортсменкам. После этого сотрудники отеля попросили его удалиться.

Другой человек, который пришел в отель с намерением объяснить иранским игрокам их возможности получения виз и убежища, был снят на камеры службой безопасности команды в вестибюле. Персонал отеля велел ему уйти.

Несколько источников, знакомых с ситуацией, также сообщили, что один из членов иранской делегации является сотрудником службы безопасности, имеющим тесные связи с КСИР. Он сказал, что составит отчет о поведении игроков, когда команда вернется в Иран . Во время матчей его можно было видеть у боковой линии, и, по словам очевидцев, он постоянно находился в фойе отеля, следя за тем, чтобы футболистки не разговаривали с посторонними.