У иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили
Стало известно, как иранские власти следили за футболистками сборной, участвовавшими в турнире в Австралии.
В воскресенье иранская команда уступила сборной Филиппин со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа Кубка Азии и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе A.
Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, что еще две футболистки запросили убежище в Австралии. Позднее одна из них решила вернуться на родину.
Как сообщает The Athletic, полиция Австралии и министерство внутренних дел привлекли к операции с побегом футболисток местную иранскую диаспору. Они использовали секретные каналы связи с командой – в итоге представитель правительства встретился со спортсменками в отеле и предложил им различные варианты.
Говоря о футболистках, решивших не оставаться в Австралии, источник, знакомый с ситуацией, заявил: «У них есть семьи. Люди беспокоятся, что у их родителей могут конфисковать деньги или что их семью держат в заложниках, так что им приходится вернуться».
Когда команда прибыла на Кубок Азии, из ее расписания были исключены открытые тренировки, игрокам не разрешали давать интервью СМИ, а нескольким журналистам сотрудники пресс-службы Азиатской футбольной конфедерации сказали, что они могут задавать вопросы только о футболе.
По словам посетителей отеля RACV Royal Pines, где остановилась команда, расположение здания позволяет любому, кто находится в вестибюле, легко видеть, кто приходит и кто уходит.
Источники, непосредственно знакомые с ситуацией в команде, рассказали, что каждую футболистку перед отъездом попросили предоставить иранскому правительству крупную финансовую гарантию, а также указать личности и местонахождение членов их семей.
«Если есть какие-либо семейные предприятия, они будут находиться в руках КСИР (Корпуса стражей исламской революции) до тех пор, пока игрок не вернется. Затем они также должны будут вести себя подобающе условиям режима – только тогда деньги будут возвращены», – заявил один из источников.
Также утверждается, что по прибытии в Австралию паспорта спортсменок были конфискованы, чтобы затруднить их побег, а их телефоны также прослушивались или конфисковывались. Многие из них не могли связаться со своими семьями.
Источники также рассказали, что после отказа петь гимн футболисткам запретили пользоваться общими душевыми в отеле или сидеть в ресторане. Вместо этого им было предложено либо заказывать доставку еды в номер, либо брать блюда из буфета и возвращаться в свои номера.
Один из этих людей заявил, что пытался поговорить с членами команды в отеле, но не смог – двое сотрудников службы безопасности сказали ему, что ему нельзя подходить к спортсменкам. После этого сотрудники отеля попросили его удалиться.
Другой человек, который пришел в отель с намерением объяснить иранским игрокам их возможности получения виз и убежища, был снят на камеры службой безопасности команды в вестибюле. Персонал отеля велел ему уйти.
Несколько источников, знакомых с ситуацией, также сообщили, что один из членов иранской делегации является сотрудником службы безопасности, имеющим тесные связи с КСИР. Он сказал, что составит отчет о поведении игроков, когда команда вернется в Иран. Во время матчей его можно было видеть у боковой линии, и, по словам очевидцев, он постоянно находился в фойе отеля, следя за тем, чтобы футболистки не разговаривали с посторонними.
Но те, кто пишут "ну и правильно их бомбят" - вы совсем с головой не дружите? То есть вы реально считаете, что США и Израиль поступили правильно, когда вместо попыток добиться либерализации режима через переговоры, просто прервали их и начали кровавый конфликт без какого-либо нормального плана по его завершению кроме "ну этот аятолла мне не нравиться, давайте его убьем"?
В Иране режим не сахар, да и экономика страдает, из-за чего там постоянно протесты идут, но это не радикальные исламисты как сейчас в Сирии или Афганистане (да, блин, даже с ними переговоры ведут), с террористами в Сирии Иран вообще воевал, в отличие от того же Израиля.
Ядерная сделка 2015 года показала, что режим аятолл вполне договороспособен, но под давлением Израиля Трамп сам из неё вышел в 2018 году.
Зачем изымать телефоны, если их прослушиваешь? Государство, такое тоталитарное, каким описывают Иран, серьезно не в курсе каждой семьи каждой девушки из нац.сборной? Ну элементарные логические ошибки в пропаганде.
P.S Никак не обеляю Иран. Уверен, часть из этого правда. И даже она - дикость. Но амеры в лучших традициях гебельсовских учений: 90% лжи +10% правды. То что делают Амеры с Евреями по отношению к Ирану никаких оправданий не имеет. А пост-правда, которой они прикрываются, мол Иран вот-вот уже с ядерной и нападет на США… ну я вас умоляю
Несколько футболисток сбежало при содействии полиции - ведь их охраняли вооруженные до зубов сотрудники КСИР. Только один и невооружнный? А может не сотрудник? Все равно, их семьи держат в заложниках и еще на бабки поставили. Ключевое слово - на деньги. Ведь этот близко и понятно свободной демократической общественности, она сама так всегда делает.
