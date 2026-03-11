«Краснодар» попросил ЭСК рассмотреть удаление Гонсалеса в матче с ЦСКА в Кубке

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС после матча с ЦСКА.

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам игры с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3).

Защитник «быков» Джованни Гонсалес , вышедший на замену на 61-й минуте, получил две желтые карточки: на 68-й он ударил сзади по ноге Кирилла Глебова, а на 72-й держал Данилу Козлова двумя руками перед подачей углового – футболист московской команды сел на газон. После свистка уругваец махнул рукой на судью Алексея Сухого и что-то крикнул.

«Краснодар » попросил ЭСК рассмотреть это удаление.