«Краснодар» попросил ЭСК рассмотреть удаление Гонсалеса в матче с ЦСКА в Кубке

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС после матча с ЦСКА.

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам игры с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3).

Защитник «быков» Джованни Гонсалес, вышедший на замену на 61-й минуте, получил две желтые карточки: на 68-й он ударил сзади по ноге Кирилла Глебова, а на 72-й держал Данилу Козлова двумя руками перед подачей углового – футболист московской команды сел на газон. После свистка уругваец махнул рукой на судью Алексея Сухого и что-то крикнул. 

«Краснодар» попросил ЭСК рассмотреть это удаление. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Может, узнаем хоть, за что его удалили: за обнимашки или сказал чего
Я игру не смотрел, но сейчас в Правилах игры показали, что ещё до красной, судья что-то говорил в сторону Козлова и Гонсалеса и Гонсалес ему резко отвечал размахивая руками. Возможно его слова и следующие действия по отношению к Козлову привели по совокупности к жёлтой.
Удаление справедливое, да и проиграли не из-за него, заслуженная победа армейцев в этом матче!
Так а за что его удалили-то? За толчок или взмах руки?
Про игру никто не говорит, проиграли по делу, ЦСКА был сильнее. Вопрос в удалении, оно смешное. Не могу представить, чтоб в ЛЧ за такое удаляли.
Все говорили, что удаление - липа
Это смотря что крикнул, можно такое, что и прямую красную могут выписать.
Крикнул после удаления.
Если что то агрессивное - может получить штраф (клуб и лично) и дискву, если в протокол внесено, но к удалению (2-й ЖК) это отношения не имеет.
Хнык, хнык. Обиижають! )
Да еще нужно пол команды костоломов удалить
