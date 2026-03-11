«Краснодар» попросил ЭСК рассмотреть удаление Гонсалеса в матче с ЦСКА в Кубке
«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам игры с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3).
Защитник «быков» Джованни Гонсалес, вышедший на замену на 61-й минуте, получил две желтые карточки: на 68-й он ударил сзади по ноге Кирилла Глебова, а на 72-й держал Данилу Козлова двумя руками перед подачей углового – футболист московской команды сел на газон. После свистка уругваец махнул рукой на судью Алексея Сухого и что-то крикнул.
«Краснодар» попросил ЭСК рассмотреть это удаление.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Если что то агрессивное - может получить штраф (клуб и лично) и дискву, если в протокол внесено, но к удалению (2-й ЖК) это отношения не имеет.