Мостовой о приглашении России на ЧМ-2026 вместо Ирана: «Исключено. Тогда многие страны откажутся участвовать и никуда не поедут»

Мостовой о приглашении России на ЧМ вместо Ирана: это исключено.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном приглашении сборной России на чемпионат мира-2026 вместо команды Ирана.

«Исключено. Как Россия может получить приглашение на чемпионат мира? Тогда многие страны откажутся участвовать и никуда не поедут. Другие страны могут начать задавать вопрос, почему это Россия приедет на турнир?

На самом деле не знаю, кто может поехать вместо Ирана. Наверное, посмотрят сейчас по рейтингу», – сказал Мостовой.

Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»