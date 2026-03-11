  Мостовой о приглашении России на ЧМ-2026 вместо Ирана: «Исключено. Тогда многие страны откажутся участвовать и никуда не поедут»
Мостовой о приглашении России на ЧМ-2026 вместо Ирана: «Исключено. Тогда многие страны откажутся участвовать и никуда не поедут»

Мостовой о приглашении России на ЧМ вместо Ирана: это исключено.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном приглашении сборной России на чемпионат мира-2026 вместо команды Ирана. 

«Исключено. Как Россия может получить приглашение на чемпионат мира? Тогда многие страны откажутся участвовать и никуда не поедут. Другие страны могут начать задавать вопрос, почему это Россия приедет на турнир?

На самом деле не знаю, кто может поехать вместо Ирана. Наверное, посмотрят сейчас по рейтингу», – сказал Мостовой. 

Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Кто вообще выдумал ахинею с приглашением сборной России?
Кто вообще выдумал ахинею с приглашением сборной России?
Те же персонажи, которые кричали, что Трамп придет нас везде вернёт)
Кто вообще выдумал ахинею с приглашением сборной России?
Скорее всего на передаче, есть тема... там очень умные эксперты собираются 🤡🥳😎
Тот кто задаёт подобные вопросы - просто идиот.
Израиль поедет, лично Нетаньяху будет главным тренером команды -).
А если не буду играть - отключим газ.
Ирану надо ехать, обязательно!
кого иран обошел в отборе, те и стоят в очереди
Материалы по теме
«Уже каждый футболист с российским паспортом – игрок сборной. Во времена! Хоть бы разок так пожить». Мостовой о расширенном составе из 40 игроков
11 марта, 11:06
Глава РПЛ Алаев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Чудеса, конечно, бывают. Но я в это не верю»
11 марта, 06:40
Гусев пожаловался на качество газона в РПЛ: «Жалко футболистов, поля не готовы из-за климатических условий. Понятно, что чемпионат мира, но мы же там не участвуем»
8 марта, 20:19
Пономарев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Не уверен, что это реально. Но Инфантино к нам очень хорошо относится, у него прекрасные отношения с Путиным и Трампом»
7 марта, 16:12
Мостовой о «Динамо»: «До Гусева было совмещение – это неправильно, я об этом сказал с первой секунды. Нонсенс, что они были на 10-м месте. Ролану удачи, ему бы и Мостовой в штабе не помешал»
7 марта, 07:45
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
5 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
17 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
22 минуты назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
33 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
51 минуту назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
2 минуты назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
55 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Рекомендуем