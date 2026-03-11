Мостовой о приглашении России на ЧМ-2026 вместо Ирана: «Исключено. Тогда многие страны откажутся участвовать и никуда не поедут»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном приглашении сборной России на чемпионат мира-2026 вместо команды Ирана.
«Исключено. Как Россия может получить приглашение на чемпионат мира? Тогда многие страны откажутся участвовать и никуда не поедут. Другие страны могут начать задавать вопрос, почему это Россия приедет на турнир?
На самом деле не знаю, кто может поехать вместо Ирана. Наверное, посмотрят сейчас по рейтингу», – сказал Мостовой.
Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Кто вообще выдумал ахинею с приглашением сборной России?
Те же персонажи, которые кричали, что Трамп придет нас везде вернёт)
Скорее всего на передаче, есть тема... там очень умные эксперты собираются 🤡🥳😎
Тот кто задаёт подобные вопросы - просто идиот.
Израиль поедет, лично Нетаньяху будет главным тренером команды -).
А если не буду играть - отключим газ.
Ирану надо ехать, обязательно!
кого иран обошел в отборе, те и стоят в очереди
