Матч окончен
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» разгромил «Ман Сити», «ПСЖ» забил 5 голов «Челси», «Буде-Глимт» крупно победил «Спортинг», «Арсенал» сыграл 1:1 с «Байером»
В Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/8 финала.
В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» сыграл вничью с «Байером» (1:1) в гостях, «Реал» разгромил «Манчестер Сити» (3:0), «ПСЖ» – «Челси» (5:2), «Буде-Глимт» нанес крупное поражение «Спортингу» (3:0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
1806 комментариев
Вот чем хороша АПЛ - это семья. Обосрался Тоттенхэм вчера и его тут же решили поддержать другие бриты
🤣
Ну в смысле эксперты все обьяснят. Во первых это только первые игры. А во вторых все силы потрачены в матчах чемпионата. Нет сил и мотивации на еврокубки.
Ну будем.. за Буде!
За них много кто будет. Ребята реально радуют своей игрой. Надеюсь далеко дойдут.
Уже далеко дошли
Чем дальше, тем больше хочется увидеть фантастическую победу Буде-Глимт в ЛЧ. Это была бы победа всего футбола, действительно играющая команда, не ставящая автобусы, не применяющая грязные методы для победы, с игроками за две копейки, за такие команды невозможно не болеть и не желать им продвинуться как можно дальше по сетке, они уже герои, пишут историю прямо сейчас
Qryaznıx metodov net, no faktor polya i poqodı ved est) Ot etoqo nikuda ne detsya
Требую продолжение банкета от Буде Глимт !
Получите)
Искренне желаю прохода Байера, в жопу Арсенал с таким футболом!
Да ты что, они же баварию обыграли и место в группе заняли. Нельзя так о "лучшей команде Европы" так говорить
Тысячи скажут "Буде!", миллионы ответят "Глимт"
Я от вашего комментария, руку случайно сначала положил на сердце, а потом потянулся к солнцу,
Как же Реалу повезло что в жеребьевке попался сити а не Буде
Вар подтвердил это? Ахахахахаха
И ведь этому португальскому Казарцеву на ВАР и его турецкому дружку Вилкову в поле ничего не будет, скажут достаточный контакт, потом в схожей ситуации скажут недостаточный контакт, короче, что есть ВАР, что нет, если надо - правила вывернут в нужную сторону...
Вывернут... Эт как в России: закон, что дышло, куда повернул, так вышло
Как же я ору, когда глоры Челси и ПСЖ друг друга мешками называют)) Ахахахахахахах
Иронично то, что пишет фанат Реала :))
Так Реал с фига ли мешок?) чисто заработанные тратит)
Ой нырооооок бесстыжий. Ужас.
