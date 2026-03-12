  Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» разгромил «Ман Сити», «ПСЖ» забил 5 голов «Челси», «Буде-Глимт» крупно победил «Спортинг», «Арсенал» сыграл 1:1 с «Байером»
1806

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» разгромил «Ман Сити», «ПСЖ» забил 5 голов «Челси», «Буде-Глимт» крупно победил «Спортинг», «Арсенал» сыграл 1:1 с «Байером»

В Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/8 финала.

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» сыграл вничью с «Байером» (1:1) в гостях, «Реал» разгромил «Манчестер Сити» (3:0), «ПСЖ» – «Челси» (5:2), «Буде-Глимт» нанес крупное поражение «Спортингу» (3:0).

11 марта 17:45, Бай-Арена
Логотип домашней команды
Байер
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
90’
+4’
Хавертц
Гримальдо
90’
+3’
89’
  Хавертц
Терье   Хофманн
82’
Паласиос   Фернандес
82’
82’
Эзе   Габриэл Жезус
74’
Дьокереш   Хавертц
Маза   Тилльман
74’
69’
Субименди
Паласиос
63’
60’
Сака   Мадуэке
Поку
58’
  Андрих
46’
2тайм
Перерыв
26’
Мартинелли
Андрих
2’
Байер
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Терье, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Поку, Кофан
Запасные: Фернандес, Ломб, Эрманн, Хофманн, Тилльман, Шик, Омлин, Тап, Калбрет
1тайм
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Мартинелли, Эзе, Сака, Дьокереш
Запасные: Аррисабалага, Khari Bolaji Mawuvi Ranson, Хавертц, Уайт, Габриэл Жезус, Мадуэке, Москера, Калафьори, Нергор, Льюис-Скелли, Салмон, Доуман
Подробнее
Лига чемпионов. 1/8 финала
11 марта 20:00, Сантьяго Бернабеу
Логотип домашней команды
Реал Мадрид
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Манчестер Сити
Матч окончен
Александер-Арнолд   Карвахаль
83’
82’
Холанд   Мармуш
82’
Аит-Нури
Питарч   Мануэль Анхель
76’
Браим Диас   Мастантуоно
76’
Гюлер   Камавинга
70’
70’
Бернарду Силва   Аит-Нури
69’
Семеньо   Шерки
Винисиус Жуниор
57’
57’
Доннарумма
46’
Савиньо   Рейндерс
Менди   Фран Гарсия
46’
2тайм
Перерыв
  Вальверде
42’
  Вальверде
27’
  Вальверде
20’
Реал Мадрид
Куртуа, Менди, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнолд, Гюлер, Тчуамени, Питарч, Вальверде, Браим Диас, Винисиус Жуниор
Запасные: Агуадо, Сестеро, Мануэль Анхель, Паласиос, Гонсало Гарсия, Мастантуоно, Камавинга, Лунин, Асенсио, Фран Гарсия, Ф. Гонсалес, Карвахаль
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гехи, Рубен Диаш, О`Райли, Хусанов, Родри Эрнандес, Доку, Бернарду Силва, Савиньо, Холанд, Семеньо
Запасные: Беттинелли, Стоунз, Нико Гонсалес, Матеуш Нунеш, Мармуш, Аит-Нури, Аллейн, Рейндерс, Шерки, Траффорд, Аке, Фоден
Подробнее
Лига чемпионов. 1/8 финала
11 марта 20:00, Парк-де-Пренс
Логотип домашней команды
ПСЖ
Завершен
5 - 2
Логотип гостевой команды
Челси
Матч окончен
  Кварацхелия
90’
+4’
88’
Гюсто   Гарначо
Кварацхелия
88’
  Кварацхелия
86’
83’
Жоао Педро   Делап
83’
Палмер   Лавия
Заир-Эмери   Люка Эрнандес
78’
Барколя   Меюлю
77’
  Витинья
74’
Дембеле   Ли Кан Ин
69’
Д. Дуэ   Кварацхелия
62’
57’
  Фернандес
2тайм
Перерыв
  Дембеле
40’
28’
  Гюсто
  Барколя
10’
ПСЖ
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Забарный, Гонсалу Рамуш, Мбайе, Ли Кан Ин, Дро Фернандес, Шевалье, Люка Эрнандес, Кварацхелия, Марин, Бералдо, Меюлю
1тайм
Челси:
Йоргенсен, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Нету, Фернандес, Палмер, Жоао Педро
Запасные: Делап, Гиу, Сарр, Хато, Ачимпонг, Меррик, Сантос, Гарначо, Санчес, Адарабиойо, Бадьяшиль, Лавия
Подробнее
Лига чемпионов. 1/8 финала
11 марта 20:00, Аспмюра
Логотип домашней команды
Буде-Глимт
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Спортинг
Матч окончен
Эвьен   Эукленд
87’
80’
Гильерме   Даниэл Браганса
Фет   Салтнес
79’
Хег   Хельмерсен
79’
Хег
76’
Бломберг   Дубвик Мяятя
75’
  Хег
71’
63’
Катаму   Файе
63’
Ваяннидис   Нуну Сантуш
62’
Симойнш   Морита
2тайм
Перерыв
  Бломберг
45’
+1’
Гундерсен
44’
  Фет
32’
20’
Юлманд
Буде-Глимт
Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег
Запасные: Шонг, Нильсен, Алеэсами, Рииснес, Басси, Хельмерсен, Лунд, Эукленд, Клюнге, Миккельсен, Дубвик Мяятя, Салтнес
1тайм
Спортинг:
Руй Силва, Фреснеда, Инасиу, Диоманде, Ваяннидис, Симойнш, Юлманд, Гильерме, Тринкау, Катаму, Суарес
Запасные: Морейра, Нел, Калаи, Дебаст, Нуну Сантуш, Куарежма, Файе, Гонсалвеш, Жоау Виржиния, Даниэл Браганса, Морита
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Вот чем хороша АПЛ - это семья. Обосрался Тоттенхэм вчера и его тут же решили поддержать другие бриты
Вот чем хороша АПЛ - это семья. Обосрался Тоттенхэм вчера и его тут же решили поддержать другие бриты
🤣
Вот чем хороша АПЛ - это семья. Обосрался Тоттенхэм вчера и его тут же решили поддержать другие бриты
Ну в смысле эксперты все обьяснят. Во первых это только первые игры. А во вторых все силы потрачены в матчах чемпионата. Нет сил и мотивации на еврокубки.
Ну будем.. за Буде!
Ну будем.. за Буде!
За них много кто будет. Ребята реально радуют своей игрой. Надеюсь далеко дойдут.
За них много кто будет. Ребята реально радуют своей игрой. Надеюсь далеко дойдут.
Уже далеко дошли
Чем дальше, тем больше хочется увидеть фантастическую победу Буде-Глимт в ЛЧ. Это была бы победа всего футбола, действительно играющая команда, не ставящая автобусы, не применяющая грязные методы для победы, с игроками за две копейки, за такие команды невозможно не болеть и не желать им продвинуться как можно дальше по сетке, они уже герои, пишут историю прямо сейчас
Чем дальше, тем больше хочется увидеть фантастическую победу Буде-Глимт в ЛЧ. Это была бы победа всего футбола, действительно играющая команда, не ставящая автобусы, не применяющая грязные методы для победы, с игроками за две копейки, за такие команды невозможно не болеть и не желать им продвинуться как можно дальше по сетке, они уже герои, пишут историю прямо сейчас
Qryaznıx metodov net, no faktor polya i poqodı ved est) Ot etoqo nikuda ne detsya
Требую продолжение банкета от Буде Глимт !
Требую продолжение банкета от Буде Глимт !
Получите)
Искренне желаю прохода Байера, в жопу Арсенал с таким футболом!
Искренне желаю прохода Байера, в жопу Арсенал с таким футболом!
Да ты что, они же баварию обыграли и место в группе заняли. Нельзя так о "лучшей команде Европы" так говорить
Тысячи скажут "Буде!", миллионы ответят "Глимт"
Тысячи скажут "Буде!", миллионы ответят "Глимт"
Я от вашего комментария, руку случайно сначала положил на сердце, а потом потянулся к солнцу,
Как же Реалу повезло что в жеребьевке попался сити а не Буде
Вар подтвердил это? Ахахахахаха
Вар подтвердил это? Ахахахахаха
И ведь этому португальскому Казарцеву на ВАР и его турецкому дружку Вилкову в поле ничего не будет, скажут достаточный контакт, потом в схожей ситуации скажут недостаточный контакт, короче, что есть ВАР, что нет, если надо - правила вывернут в нужную сторону...
И ведь этому португальскому Казарцеву на ВАР и его турецкому дружку Вилкову в поле ничего не будет, скажут достаточный контакт, потом в схожей ситуации скажут недостаточный контакт, короче, что есть ВАР, что нет, если надо - правила вывернут в нужную сторону...
Вывернут... Эт как в России: закон, что дышло, куда повернул, так вышло
Как же я ору, когда глоры Челси и ПСЖ друг друга мешками называют)) Ахахахахахахах
Как же я ору, когда глоры Челси и ПСЖ друг друга мешками называют)) Ахахахахахахах
Иронично то, что пишет фанат Реала :))
Иронично то, что пишет фанат Реала :))
Так Реал с фига ли мешок?) чисто заработанные тратит)
Ой нырооооок бесстыжий. Ужас.
Главные новости
Димарко или Йылдыз? Соберете лучшую команду тура – подарим альбом Panini. Выбирайте игроков в Основе
4 минуты назадТесты и игры
Экс-игрок сборной Мартиники Недра, арестованный со 102+ кг кокаина, знал о своем грузе, но думал, что везет 5-6 кг: «Это моя огромная ошибка. Я всего лишь винтик в механизме»
7 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала примет «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
12 минут назад
Танашев правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном», решила ЭСК: «Дмитриев играет опасно, не попадает в мяч и совершает контакт с голеностопом Беншимола»
21 минуту назад
Сухой верно удалил Гонсалеса в матче «Краснодара» с ЦСКА, решила ЭСК: «Он получил замечание, но продолжил вести себя неспортивно по отношению к Козлову. Это неуважение к игре»
23 минуты назад
Кэррик о критике от Скоулза: «Не придаю этому значения. Сейчас такова реальность – посты и цитаты в соцсетях. Их можно интерпретировать по-разному»
32 минуты назад
Иванов верно удалил Гонду в матче с «Динамо», решила ЭСК: «Контакт шипами происходит с чрезмерной силой и угрожает безопасности Осипенко»
42 минуты назад
ЦСКА оштрафован на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы на игре с «Краснодаром»: «Было уханье, это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование»
42 минуты назад
Росеньор о 2:5 с «ПСЖ»: «В ЛЧ много раз команды отыгрывали три мяча. У «Челси» будут хорошие шансы, если мы забьем в 1-м тайме»
50 минут назад
«Дзюба напоминает Жириновского – все смеются над его словами, а потом все сбывается. Артем – спартаковец, у него может получиться». Непомнящий про форварда и «Спартак»
53 минуты назад
Алаев о словах МОК, что «спорт должен оставаться маяком надежды, объединящим мир»: «Где они в 2022-м были, когда принимали решения? Что, тогда не было этого маяка?»
6 минут назад
Нету получил 1-матчевый бан и штраф в 70 тысяч фунтов за оскорбление судей после удаления в игре с «Арсеналом»
7 минут назад
Слот о том, что победой в АПЛ установил высокую планку: «Ливерпуль» – топ-клуб, планка всегда высока. В этом сезоне не выиграем лигу, но есть ЛЧ и Кубок»
сегодня, 13:45
«Динамо» Махачкала – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 13:30
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 12:44
Арбелоа о Мбаппе: «Против «Эльче» Килиана не будет, хочу, чтобы он поехал в Манчестер. Решим в воскресенье, но я уверен, что все будет хорошо»
сегодня, 12:04
Агент Захаряна о «Сосьедаде»: «Тренерский штаб настоял, чтобы Арсен остался. Матараццо рассчитывает на него и не хочет отпускать»
сегодня, 11:48
Зюле и Озджан покинут «Боруссию» летом по истечении контрактов (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 11:34
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 11:21
«Крылья Советов» принимают «Локомотив». Приходите поддержать самарцев в домашнем кубковом матче!
сегодня, 11:00Реклама
