Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» разгромил «Ман Сити», «ПСЖ» забил 5 голов «Челси», «Буде-Глимт» крупно победил «Спортинг», «Арсенал» сыграл 1:1 с «Байером»

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал » сыграл вничью с «Байером » (1:1) в гостях, «Реал » разгромил «Манчестер Сити » (3:0), «ПСЖ » – «Челси» (5:2), «Буде-Глимт» нанес крупное поражение «Спортингу» (3:0).

Лига чемпионов. 1/8 финала 11 марта 17:45, Бай-Арена Байер Завершен 1 - 1 Арсенал Матч окончен 90’ +4’ Хавертц Гримальдо 90’ +3’ 89’ Хавертц

Терье Хофманн 82’ Паласиос Фернандес 82’ 82’ Эзе Габриэл Жезус 74’ Дьокереш Хавертц Маза Тилльман 74’ 69’ Субименди Паласиос 63’ 60’ Сака Мадуэке Поку 58’ Андрих

46’ 2 тайм Перерыв 26’ Мартинелли Андрих 2’ Байер Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Терье, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Поку, Кофан Запасные: Фернандес, Ломб, Эрманн, Хофманн, Тилльман, Шик, Омлин, Тап, Калбрет 1 тайм Арсенал: Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Мартинелли, Эзе, Сака, Дьокереш Запасные: Аррисабалага, Khari Bolaji Mawuvi Ranson, Хавертц, Уайт, Габриэл Жезус, Мадуэке, Москера, Калафьори, Нергор, Льюис-Скелли, Салмон, Доуман

Лига чемпионов. 1/8 финала 11 марта 20:00, Парк-де-Пренс ПСЖ Завершен 5 - 2 Челси Матч окончен Кварацхелия

90’ +4’ 88’ Гюсто Гарначо Кварацхелия 88’ Кварацхелия

86’ 83’ Жоао Педро Делап 83’ Палмер Лавия Заир-Эмери Люка Эрнандес 78’ Барколя Меюлю 77’ Витинья

74’ Дембеле Ли Кан Ин 69’ Д. Дуэ Кварацхелия 62’ 57’ Фернандес

2 тайм Перерыв Дембеле

40’ 28’ Гюсто

Барколя

10’ ПСЖ Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Дембеле, Д. Дуэ Запасные: Забарный, Гонсалу Рамуш, Мбайе, Ли Кан Ин, Дро Фернандес, Шевалье, Люка Эрнандес, Кварацхелия, Марин, Бералдо, Меюлю 1 тайм Челси: Йоргенсен, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Нету, Фернандес, Палмер, Жоао Педро Запасные: Делап, Гиу, Сарр, Хато, Ачимпонг, Меррик, Сантос, Гарначо, Санчес, Адарабиойо, Бадьяшиль, Лавия

Лига чемпионов. 1/8 финала 11 марта 20:00, Аспмюра Буде-Глимт Завершен 3 - 0 Спортинг Матч окончен Эвьен Эукленд 87’ 80’ Гильерме Даниэл Браганса Фет Салтнес 79’ Хег Хельмерсен 79’ Хег 76’ Бломберг Дубвик Мяятя 75’ Хег

71’ 63’ Катаму Файе 63’ Ваяннидис Нуну Сантуш 62’ Симойнш Морита 2 тайм Перерыв Бломберг

45’ +1’ Гундерсен 44’ Фет

32’ 20’ Юлманд Буде-Глимт Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег Запасные: Шонг, Нильсен, Алеэсами, Рииснес, Басси, Хельмерсен, Лунд, Эукленд, Клюнге, Миккельсен, Дубвик Мяятя, Салтнес 1 тайм Спортинг: Руй Силва, Фреснеда, Инасиу, Диоманде, Ваяннидис, Симойнш, Юлманд, Гильерме, Тринкау, Катаму, Суарес Запасные: Морейра, Нел, Калаи, Дебаст, Нуну Сантуш, Куарежма, Файе, Гонсалвеш, Жоау Виржиния, Даниэл Браганса, Морита

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

