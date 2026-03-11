  • В отношении Абрамовича идет расследование на Джерси – о том, не являются ли деньги от продажи «Челси» «доходами от преступной деятельности». Это может повлиять на спор с Великобританией
В отношении Абрамовича открыто дело на острове Джерси.

Власти острова Джерси ведут расследование в отношении Романа Абрамовича о том, являются ли деньги, полученные от продажи «Челси» в 2022 году, «доходами от преступной деятельности».

Это потенциально может повлиять на спор с правительством Великобритании о том, как эти средства должны быть использованы, сообщает The Guardian со ссылкой на отчетности компании Fordstam Ltd, через которую Абрамович владел «Челси».

С сентября 2025 года в отношении Абрамовича ведется расследование на Джерси. Его подозревают в коррупции и отмывании денег. Ранее бизнесмен отрицал какие-либо правонарушения.

Утверждается, что Абрамович финансировал «Челси» через займы, проведенные через сеть офшорных компаний (Джерси также считается офшором), используя состояние, заработанное в нефтяной отрасли в России.

Эти займы якобы включали 1,4 млрд фунтов, предоставленных без процентов компанией Абрамовича с Джерси. По данным Guardian, этот заем «может быть изучен в рамках продолжающегося уголовного расследования, начатого генеральным прокурором Джерси, относительно того, являются ли некоторые активы доходами от преступной деятельности».

Прокуроры Джерси изучают происхождение состояния бизнесмена, приобретенного в России. Через своих юристов Абрамович ранее заявлял, что любые предположения о его участии в преступной деятельности являются ложными.

Нет конечно, деньги на покупку Челси заработаны честным трудом миллионов россиян, которые кстати потом „болели“ за Челси
Заживем , ребята !
На каждого откроют именной счёт в Британском банке и поровну поделят .
Сегодня, как раз читал , что их сайты в белых списках в нашем интернете.
И теперь вот понял почему !
Комментарий скрыт
Следите внимательно за руками: власти Великобритании великодушно принимают деньги в свою финансовую систему, делая вид, что не понимали, как они были заработаны и почему выведены из другой страны, пользуются доходами от этого, а потом проводят расследование и с удовлетворением обнаруживают, что деньги то получены преступным путем, а значит должны быть конфискованы и оставляют деньги себе. В итоге страна, которую ограбили, остается без денег. Преступник остается без денег, а гордый джентльмен остается и с деньгами и с незапятнанной репутацией. Мошенничество высшего порядка.
С замороженными ничего не получается,а тут получится? С какой стати и какие последствия будут?Состряпать они могут.Но если Абромович пойдёт по судам репутация их окончательно испортится.
Какая репутация??!! Ты о чем??!! Это же не суверенный государственный долг. Думаешь, мало денег конфискуют у преступных синдикатов? Объявят Абрамовича, условно, наркобароном и похитителем малолетних и дело в шляпе.
Бедный Абрамович. А когда привозил чемоданы бабок, то англичашки так сладко рассказывали о плюсах вложить деньги в их экономику. Но в итоге надули опять 😪
Как деньги от продажи ФК могут быть преступными, если они получены от продажи ФК? Вот ФК он купил на преступные доходы из России, а эти деньги-легализация преступных доходов. Просто на 17 лет растянулась)
Об этом же подумал. Деньги дал Боули.
Арабам смотреть внимательно и делать ВЫВОДЫ. Во всех смыслах.
Комментарий скрыт
Если арабы начнут смотреть, у них быстро найдут нарушения демократии и свободы, и вспомнят Джамаля Хашогги. Ну а там и до самых гуманных и правильных бомбардировок недалеко
Забавно. Все знают природу этих денег, но отберут бриты
Защита частной собственности на Западе — это фундаментальный правовой принцип, закрепленный конституциями (например, 5-я поправка в США) и гражданскими кодексами. Он гарантирует неприкосновенность имущества, защиту от необоснованных обысков и изъятий, а также предусматривает справедливую компенсацию при экспроприации государством.
смешная шутка
А еще там свобода слова и не сажают за лайки и комментарии, не сажают ведь?
Эти офшорные зоны официальные, в этом их и смысл, проводить там деньги. Колоссальный репутационный ущерб себе нанесут, если начнут использовать их особенности, как способ для изъятия активов. Инвестиции очень большая доля в развитии экономики.
дамочка, какая репутация? В высшем обществе репутация имеет значение только в устах британского джентльмена. На кого он укажет, тот и будет считаться достойным общения.
Срочно вас нанять консультантом
Без всякого следствия можно уверенно сказать, что в последний раз деньги честным путём Абрамович зарабатывал в 1991-м
Внезапно, содержание клуба АПЛ стало преступной деятельностью )
Это всего лишь повод хоть какие деньги поиметьС замородженными счетами ничего не получается.
