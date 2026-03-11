В отношении Абрамовича идет расследование на Джерси – о том, не являются ли деньги от продажи «Челси» «доходами от преступной деятельности». Это может повлиять на спор с Великобританией

В отношении Абрамовича открыто дело на острове Джерси.

Власти острова Джерси ведут расследование в отношении Романа Абрамовича о том, являются ли деньги, полученные от продажи «Челси» в 2022 году, «доходами от преступной деятельности».

Это потенциально может повлиять на спор с правительством Великобритании о том, как эти средства должны быть использованы, сообщает The Guardian со ссылкой на отчетности компании Fordstam Ltd, через которую Абрамович владел «Челси».

С сентября 2025 года в отношении Абрамовича ведется расследование на Джерси. Его подозревают в коррупции и отмывании денег. Ранее бизнесмен отрицал какие-либо правонарушения.

Утверждается, что Абрамович финансировал «Челси» через займы, проведенные через сеть офшорных компаний (Джерси также считается офшором), используя состояние, заработанное в нефтяной отрасли в России.

Эти займы якобы включали 1,4 млрд фунтов, предоставленных без процентов компанией Абрамовича с Джерси. По данным Guardian, этот заем «может быть изучен в рамках продолжающегося уголовного расследования, начатого генеральным прокурором Джерси, относительно того, являются ли некоторые активы доходами от преступной деятельности».

Прокуроры Джерси изучают происхождение состояния бизнесмена, приобретенного в России. Через своих юристов Абрамович ранее заявлял, что любые предположения о его участии в преступной деятельности являются ложными.