  «Спартак» попросил ЭСК рассмотреть назначение пенальти в пользу «Акрона» после удара Дмитриева по ноге Беншимолу
«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть назначение пенальти в пользу «Акрона» после удара Дмитриева по ноге Беншимолу

«Спартак» обратился в ЭСК РФС после матча с «Акроном».

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам игры с «Акроном» в 20-м туре Мир РПЛ (4:3).

Московский клуб попросил рассмотреть эпизод с назначением пенальти пользу тольяттинской команды: на 54-й минуте хавбек красно-белых Игорь Дмитриев ударил по ноге Жилсону Беншимолу в штрафной, когда форвард тольяттинцев тянулся к мячу в воздухе.

Главный арбитр Инал Танашев посмотрел эпизод после вмешательства ВАР и увидел на повторе удар Дмитриева в голеностоп Беншимолу.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков. 

Дмитриев о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»: «Я в мяч сыграл. Ногу успел согнуть, а он упал, заорал»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Хорошо что запросили, плохо что ответят судья прав.
Если бы Беншимол владел мячом и Дмитриева бы воздействовал тогда пенальти очевидное, а тут оба тянуться к мячу да Дмитриев под таким углом но это не пенальти очевидный
А как не запросить ?
Теперь уже это просто правило хорошего тона - обратиться в ЭСК .
Все команды , считай , обратились ))
Обращаться надо обязательно. Понятно, что для Дмитриева ничего не изменится. Но услышать доводы ЭСК необходимо, чтобы в дальнейшем такие эпизоды оценивались аналогично. Причём, всеми судьями и для всех команд.
Серьёзно? В одном матче Сочи Спартак эпизоды Васильев обнимает двумя руками это не фол, Литвинов пальчиками оттягивает футболку это пенальти
Будут вертеть как хотят.
Или Беншимол ударил по ноге Дмитриева. Это как посмотреть.
Махнул мимо мяча и ударил Игорька нашего, злодей нехороший.
А про предыдущий матч с Сочи они спрашивали? Почему держать Угальде руками в штрафной можно, а Литвинову цеплять соперника нельзя?
Что подтверждят, что нет, всё равно толку 0
страшно, скорее смешно представить что и какое будет судейство в матче с Зенитом( признан позором футбола РФ)
Начинаешь ныть заранее? Молодец, беспроигрышный вариант.
никто не ноет, все знают правду, заранее знают что будет. Зениту необходимо становится чемпионом в этом году, ведь 100 летие не зря перенесли. А так,если судья отработает на совесть то слов нет.
какой удар по ноге? что вы пишите? он в мяч сыграл, на повторе это прекрасно видно.
понятно, что никаким пенальти там и не пахнет, но хочется, чтобы Дмитриев не задирал так ноги больше, особенно в своей штрафной.
В Советский спорт пишите сразу, больше смысла.
Не ударял Дмитриев по ноге,он попал в мяч, а по ноге как раз ударил оппонент.
Достаточно посмотреть куда отлетел мяч.
Если он ударил по ноге, значит Беншимол ударил по мячу, но невозможно ударить по мячу, чтобы он полетел в обратную сторону.
Пенальти надуманный, но эск оправдает, вынесет вердикт, что судья прав.
