«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть назначение пенальти в пользу «Акрона» после удара Дмитриева по ноге Беншимолу

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам игры с «Акроном » в 20-м туре Мир РПЛ (4:3).

Московский клуб попросил рассмотреть эпизод с назначением пенальти пользу тольяттинской команды: на 54-й минуте хавбек красно-белых Игорь Дмитриев ударил по ноге Жилсону Беншимолу в штрафной, когда форвард тольяттинцев тянулся к мячу в воздухе.

Главный арбитр Инал Танашев посмотрел эпизод после вмешательства ВАР и увидел на повторе удар Дмитриева в голеностоп Беншимолу.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 35 очков.

