«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть назначение пенальти в пользу «Акрона» после удара Дмитриева по ноге Беншимолу
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам игры с «Акроном» в 20-м туре Мир РПЛ (4:3).
Московский клуб попросил рассмотреть эпизод с назначением пенальти пользу тольяттинской команды: на 54-й минуте хавбек красно-белых Игорь Дмитриев ударил по ноге Жилсону Беншимолу в штрафной, когда форвард тольяттинцев тянулся к мячу в воздухе.
Главный арбитр Инал Танашев посмотрел эпизод после вмешательства ВАР и увидел на повторе удар Дмитриева в голеностоп Беншимолу.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.
Дмитриев о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»: «Я в мяч сыграл. Ногу успел согнуть, а он упал, заорал»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Теперь уже это просто правило хорошего тона - обратиться в ЭСК .
Все команды , считай , обратились ))
Достаточно посмотреть куда отлетел мяч.
Если он ударил по ноге, значит Беншимол ударил по мячу, но невозможно ударить по мячу, чтобы он полетел в обратную сторону.
Пенальти надуманный, но эск оправдает, вынесет вердикт, что судья прав.