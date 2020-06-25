«Арсенал» выбил «Ман Сити», «Локо» берет Жалолиддинова, «Зенит» подписал Фридзона и другие новости утра

1. «Арсенал» выбил «Ман Сити» из Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга – 2:0. В первой голевой комбинации участвовали 10 из 11 находившихся на поле «пушкарей»! В финале будет матч с «МЮ» или «Челси», соперник «Арсенала» определится уже сегодня.

2. «Локо» согласовал трансфер игрока из Узбекистана – Жалолиддинова. Агент Белоус прокомментировал это так: «Он будет посильнее Мариу». Столь оптимистичное мнение разделяют не все… На этом фоне Фарфан может покинуть «Локомотив».

3. Сезон «Формулы-1» в разгаре! На Гран-при Венгрии Хэмилтон выиграл поул, Боттас – 2-й, Стролл – 3-й, Квят – 17-й.

4. В «Формуле-2» в субботу выстрелили пилоты из России. Шварцман выиграл первую гонку в Венгрии, Мазепин – 2-й, Шумахер – 3-й.

5. В Англии появилась информация о том, что «Зенит» готов предложить «Ливерпулю» 9 млн фунтов за Ловрена. Иной потенциальный новичок играет в Португалии, это защитник «Портимоненсе» Виллиан да Силва Роша. Интересно, он больше Виллиан или Роша?

6. Баскетбольный «Зенит» официально подписал легенду сборной России – Фридзона.

7. В Серии А в субботу «Милан» разгромил «Болонью», продлив череду добротных результатов, а «Аталанта» сыграла вничью с «Вероной», допустив редкую для себя потерю очков.

8. Хавбек «Ростова» Байрамян решил играть за сборную Армении. Карпин его поддержал.

9. Появились новые фото домашней формы «Реала». Она белая с розовыми полосами по бокам.

10. Капитан «Валенсии» Парехо выставлен на трансфер. Он готов уйти только в «Реал», «Барсу», «Атлетико», «Вильярреал» или «Севилью».

11. Фонд «Спартака» собрал 390 тысяч рублей на протез для 10-летнего мальчика. Он посетил игру с «Локо» и встретился с Максименко.

12. Погибла чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александровская. Осталась записка из одного слова – «Люблю».

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