Гран-при Венгрии-2020. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Боттас – второй, Стролл – третий, Квят – 17-й

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Хунгароринг, Модьород
18 июля 2020 года
Квалификация
 
  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Льюис Хэмилтон «Мерседес»  1.14,907   1.14,261   1.13,447  22
2 Валттери Боттас «Мерседес» 1.15,474 1.14,530 1.13,554 20
3 Ланс Стролл  «Рейсинг Пойнт» 1.14,895 1.15,176 1.14,377 22
4 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.14,681 1.15,394 1.14,545 22
5 Себастьян Феттель «Феррари» 1.15,455 1.15,131 1.14,774 20
6 Шарль Леклер «Феррари» 1.15,793 1.15,006 1.14,817 20
7 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.15,495 1.14,976 1.14,849 21
8 Ландо Норрис «Макларен» 1.15,444 1.15,085 1.14,966 20
9 Карлос Сайнс «Макларен» 1.15,281 1.15,267 1.15,027 21
10 Пьер Гасли «Альфа Таури» 1.15,767 1.15,508 - 14
11 Даниэль Риккардо «Рено» 1.15,848 1.15,661   14
12 Джордж Расселл «Уильямс» 1.15,585 1.15,698   14
13 Алекс Албон «Ред Булл» 1.15,722 1.15,715   16
14 Эстебан Окон «Рено» 1.15,719 1.15,742   14
15 Николя Латифи «Уильямс» 1.16,105 1.16,544   14
16 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.16,152     9
17 Даниил Квят «Альфа Таури» 1.16,204     9
18 Ромен Грожан «Хаас» 1.16,407     8
19 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.16,506     12
20 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.16,614     12
 

Черные «Мерседесы» рубятся с розовыми за поул Гран-при Венгрии

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