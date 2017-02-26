Гран-при Венгрии-2020. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Боттас – второй, Стролл – третий, Квят – 17-й

Хунгароринг, Модьород
18 июля 2020 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.14,907
|1.14,261
|1.13,447
|22
|2
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.15,474
|1.14,530
|1.13,554
|20
|3
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.14,895
|1.15,176
|1.14,377
|22
|4
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.14,681
|1.15,394
|1.14,545
|22
|5
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.15,455
|1.15,131
|1.14,774
|20
|6
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.15,793
|1.15,006
|1.14,817
|20
|7
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.15,495
|1.14,976
|1.14,849
|21
|8
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.15,444
|1.15,085
|1.14,966
|20
|9
|Карлос Сайнс
|«Макларен»
|1.15,281
|1.15,267
|1.15,027
|21
|10
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1.15,767
|1.15,508
|-
|14
|11
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.15,848
|1.15,661
|14
|12
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.15,585
|1.15,698
|14
|13
|Алекс Албон
|«Ред Булл»
|1.15,722
|1.15,715
|16
|14
|Эстебан Окон
|«Рено»
|1.15,719
|1.15,742
|14
|15
|Николя Латифи
|«Уильямс»
|1.16,105
|1.16,544
|14
|16
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.16,152
|9
|17
|Даниил Квят
|«Альфа Таури»
|1.16,204
|9
|18
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.16,407
|8
|19
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.16,506
|12
|20
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.16,614
|12
Черные «Мерседесы» рубятся с розовыми за поул Гран-при Венгрии
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