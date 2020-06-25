Белоус сообщил, что «Локо» согласовал трансфер Жалолиддинова: «Он будет посильнее Мариу»

Юрий Белоус, агент полузащитника «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова, заявил, что «Локомотив» договорился о трансфере игрока.
– СМИ сообщают, что «Локомотив» договорился с «Бунедкором» по Жалолиддинову. Это действительно так?
– Да, это соответствует истине. Это самый талантливый футболист своего возраста (2002 год рождения), он входит в пятерку лучших футболистов Азии.
По экспертной оценке The Guardian он входит в список 60 лучших футболистов в мире в своем возрасте. Это очень хороший футболист. Шикарный.
– В одном интервью Жалолиддинов говорил, что вы представляете его интересы. Это действительно так?
– Да, и это соответствует действительности.
–Жалолиддинов – это больше футболист для «Казанки» или уже для основного состава «Локо»?
– Этот футболист, на мой взгляд, будет посильнее Жоау Мариу.
– Даже так?
– Да. И я уверен, что этот футболист будет определять в ближайшие несколько лет игру «Локомотива», – заявил Белоус.
Ранее сообщалось, что железнодорожники заплатят за Жалолиддинова 350 тысяч евро.