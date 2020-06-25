Белоус сообщил, что «Локо» согласовал трансфер Жалолиддинова: «Он будет посильнее Мариу»

, агент полузащитника , заявил, что «Локомотив» договорился о трансфере игрока.

– СМИ сообщают, что «Локомотив» договорился с «Бунедкором» по Жалолиддинову. Это действительно так?

– Да, это соответствует истине. Это самый талантливый футболист своего возраста (2002 год рождения), он входит в пятерку лучших футболистов Азии.

По экспертной оценке The Guardian он входит в список 60 лучших футболистов в мире в своем возрасте. Это очень хороший футболист. Шикарный.

– В одном интервью Жалолиддинов говорил, что вы представляете его интересы. Это действительно так?

– Да, и это соответствует действительности.

–Жалолиддинов – это больше футболист для «Казанки» или уже для основного состава «Локо»?

– Этот футболист, на мой взгляд, будет посильнее .

– Даже так?

– Да. И я уверен, что этот футболист будет определять в ближайшие несколько лет игру , – заявил Белоус.

Ранее сообщалось, что железнодорожники заплатят за Жалолиддинова 350 тысяч евро.