Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская погибла, выпав из окна

20-летняя фигуристка Екатерина Александровская, выступающая за Австралию, погибла в Москве, выпав из окна, сообщает телеграм-канал «112».

«Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская погибла, выпав из окна с 6-го этажа. Тело обнаружили под окнами дома. Инцидент произошел сегодня ночью.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего», – сообщает источник.

Екатерина родилась в России в 2000 году. В 2016 году сменила гражданство и стала выступать с Харли Уиндсором за Австралию. В 2017 году пара выиграла чемпионат мира среди юниоров.