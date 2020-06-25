«Зенит» готов предложить 9 млн фунтов за Ловрена. «Ливерпуль», вероятно, потребует 15 млн (Daily Mail)

Защитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Зените».

Петербургский клуб готов предложить около 9 миллионов фунтов за 31-летнего хорвата, утверждает Daily Mail. Ловрена, как отмечается, рассматривают в качестве потенциальной замены Браниславу Ивановичу.

Однако предложение «Зенита», скорее всего, отклонят. Прошлым летом «Ливерпуль» не отпустил защитника в «Рому» за 13 миллионов фунтов и, вероятно, по-прежнему будет запрашивать около 15 миллионов.

У Ловрена остается год по контракту с «Ливерпулем». Не исключен вариант, при котором мерсисайдцы продлят с ним соглашение еще на год, если он не уйдет этим летом.

Ловрен выступает за с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей. Статистика футболиста – здесь.