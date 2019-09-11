Капитан «Валенсии» Парехо выставлен на трансфер. Он готов уйти только в «Реал», «Барсу», «Атлетико» и еще 2 клуба

«Валенсия» выставила полузащитника и капитана Даниэля Парехо на трансфер.
31-летний игрок, у которого контракт до 2022 года, выдвинул свои условия – он готов уйти только в конкретные клубы.
Речь идет о «Реале» (он играл в академии, за «Кастилью» и провел несколько игр в основе), «Барселоне», «Атлетико», «Вильярреале» и «Севилье».
Кроме того, Парехо хочет получать три миллиона евро – столько он зарабатывает в «Валенсии». Предполагается, что его продадут максимум за 10 миллионов евро, при этом на Transfermarkt его оценивают в 28 миллионов.
«Валенсия» выставила Парехо на трансфер по экономическим причинам, клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость и сократить расходы на персонал.