Капитан «Валенсии» Парехо выставлен на трансфер. Он готов уйти только в «Реал», «Барсу», «Атлетико» и еще 2 клуба

выставила полузащитника и капитана на трансфер.

31-летний игрок, у которого контракт до 2022 года, выдвинул свои условия – он готов уйти только в конкретные клубы.

Речь идет о «Реале» (он играл в академии, за «Кастилью» и провел несколько игр в основе), «Барселоне», «Атлетико», и «Севилье».

Кроме того, Парехо хочет получать три миллиона евро – столько он зарабатывает в «Валенсии». Предполагается, что его продадут максимум за 10 миллионов евро, при этом на Transfermarkt его оценивают в 28 миллионов.

«Валенсия» выставила Парехо на трансфер по экономическим причинам, клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость и сократить расходы на персонал.