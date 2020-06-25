Сергей Егоров: «Джикия в «Локо» – это дорого, но вполне реально. Продажа за 10+ млн при его согласии возможна»

Журналист Сергей Егоров прокомментировал слухи о возможном переходе капитана в .

«В принципе, тема с Джикией в «Локо» – это дорого, но вполне реально.

«Локо» выходит в ЛЧ, клубу нужен русский центральный защитник, деньги есть. Поэтому, если «Спартак» завтра не выходит в финал Кубка, весь спортивный проект на будущий год подвисает – и проект становится очень дорогим.

В этом смысле продажа за 10+ при решении самого Георгия (оно ключевое – год может быть без еврокубков) возможна. Как, кстати, и вариант с Глушенковым в «Локо», – написал Егоров.

В этом сезоне Джикия провел за «Спартак» 26 матчей в РПЛ и забил один гол.