Фарфан покинет «Локомотив» по завершении сезона (Metaratings)

решил не продлевать контракт с 35-летним нападающим , сообщает Metaratings.

По информации источника, на решение руководства клуба повлиял целый ряд факторов: возраст игрока, статус легионера, а также высокая зарплата.

Напомним, что Фарфан больше года не играл за «Локо» из-за серьезной травмы колена. Он вернулся на поле в матче против «Уфы» и отметился голом.

Ранее в перуанских медиа появилась информация, что игрок договорился с «Локо» о продлении контракта до конца 2020 года.

Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года, он перешел в клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне форвард дважды выходил на поле и забил один мяч.

Фарфан вернулся и сразу забил, а после гола изобразил звонок по телефону и указал на вип-ложу. Намек на новый контракт?