Виталий Фридзон официально перешел в «Зенит»

Капитан сборной России Виталий Фридзон (34 года, 194 см) перешел в .

Контракт рассчитан на сезон-2020/21.

Последние два года Фридзон провел в составе «Локомотива-Кубань». На его счету 24 матча в Еврокубке, где он набирал 7,2 очка, 2,6 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

В Лиге ВТБ в активе Фридзона 41 матч со средними показателями 8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи.

Достижения Фридзона: бронзовый призер Олимпиады в Лондоне (2012), бронзовый призер чемпионата Европы (2011), заслуженный мастер спорта (2012), 6-кратный победитель Единой лиги ВТБ, победитель Евролиги (2016), победитель Еврокубка (2013).

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