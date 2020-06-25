Глава судейского комитета о «Спартаке»: «Когда клуб не показывает должную игру, начинается поиск виновных»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи болельщики Нобель Арустамян Матч ТВ Ашот Хачатурянц Футбол

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц поделился мыслями о выступлениях «Спартака».

«Спартак» — это великий клуб с потрясающей историей и колоссальной поддержкой со стороны болельщиков. Но когда команда не показывает ту игру, которую должна показывать, начинается поиск виновных.

Да, были некоторые моменты, которые несправедливо трактовались судьями не в пользу красно-белых. Но в целом это несоответствие между ожиданиями и результатами», – сказал Хачатурянц в беседе с Нобелем Арустамяном в программе «Инсайдеры».

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