Формула-2. Шварцман выиграл первую гонку в Венгрии, Мазепин – второй, Шумахер – третий

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Пилот «Према» Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке в Венгрии, Никита Мазепин из «Хайтека» стал вторым.

Шварцман стартовал с 11-й позиции и оттянул пит-стоп, получив преимущество в конце гонки благодаря свежим покрышкам. Несмотря на то, что Роберт заблокировал колеса на выезде из пит-лейн, ему удалось взвинтить темп и опередить сначала Луку Гьотто, а затем и напарника по команде Мика Шумахера. Мазепин, начавший гонку с 16-го места, после серии пит-стопов ехал на четвертой позиции, однако на последних кругах также обогнал Гьотто и Шумахера, показав лучший круг.

Напарники по «АРТ» Кристиан Лундгор и Маркус Армстронг сошли с дистанции из-за механических проблем, вызванных контактом между собой. Артем Маркелов также закончил гонку досрочно, попав в серьезную аварию.

Благодаря победе Шварцман укрепил лидерство в общем зачете.

 
Формула-2
Этап 3, Венгрия
Хунгароринг, Модьород
18 июля 2020 года
1-я гонка
Топ-10
 
1. Роберт Шварцман («Према») – 37 кругов
2. Никита Мазепин («Хайтек») +15,599
3. Мик Шумахер («Према») +23,051
4. Лука Гьотто («Хайтек») +32,775
5. Фелипе Другович («МП-Моторспорт») +36,241
6. Джехан Дарувала («Карлин») +40,104
7. Луи Делетраз («Хароуз») +46,191
8. Каллум Айлотт («Виртуози») +48,780
9. Дэн Тиктум («ДАМС») +49,652
10. Чжоу Гуаньюй («Виртуози») +52,176
 
Положение в общем зачете
Топ-5
 
1. Роберт Шварцман – 73 очка
2. Каллум Айлотт – 51
3. Кристиан Лундгор – 43
4. Дэн Тиктум – 38
5. Маркус Армстронг – 34
 

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