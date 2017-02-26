Формула-2. Шварцман выиграл первую гонку в Венгрии, Мазепин – второй, Шумахер – третий

Пилот «Према» Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке в Венгрии, Никита Мазепин из «Хайтека» стал вторым.

Шварцман стартовал с 11-й позиции и оттянул пит-стоп, получив преимущество в конце гонки благодаря свежим покрышкам. Несмотря на то, что Роберт заблокировал колеса на выезде из пит-лейн, ему удалось взвинтить темп и опередить сначала Луку Гьотто, а затем и напарника по команде Мика Шумахера. Мазепин, начавший гонку с 16-го места, после серии пит-стопов ехал на четвертой позиции, однако на последних кругах также обогнал Гьотто и Шумахера, показав лучший круг.

Напарники по «АРТ» Кристиан Лундгор и Маркус Армстронг сошли с дистанции из-за механических проблем, вызванных контактом между собой. Артем Маркелов также закончил гонку досрочно, попав в серьезную аварию.

Благодаря победе Шварцман укрепил лидерство в общем зачете.

Формула-2

Этап 3, Венгрия

Хунгароринг, Модьород

18 июля 2020 года

1-я гонка

Топ-10

1. Роберт Шварцман («Према») – 37 кругов

2. Никита Мазепин («Хайтек») +15,599

3. Мик Шумахер («Према») +23,051

4. Лука Гьотто («Хайтек») +32,775

5. Фелипе Другович («МП-Моторспорт») +36,241

6. Джехан Дарувала («Карлин») +40,104

7. Луи Делетраз («Хароуз») +46,191

8. Каллум Айлотт («Виртуози») +48,780

9. Дэн Тиктум («ДАМС») +49,652

10. Чжоу Гуаньюй («Виртуози») +52,176

Положение в общем зачете

Топ-5

1. Роберт Шварцман – 73 очка

2. Каллум Айлотт – 51

3. Кристиан Лундгор – 43

4. Дэн Тиктум – 38

5. Маркус Армстронг – 34

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