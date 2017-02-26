Формула-2. Шварцман выиграл первую гонку в Венгрии, Мазепин – второй, Шумахер – третий

Пилот «Према» Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке в Венгрии, Никита Мазепин из «Хайтека» стал вторым.
Шварцман стартовал с 11-й позиции и оттянул пит-стоп, получив преимущество в конце гонки благодаря свежим покрышкам. Несмотря на то, что Роберт заблокировал колеса на выезде из пит-лейн, ему удалось взвинтить темп и опередить сначала Луку Гьотто, а затем и напарника по команде Мика Шумахера. Мазепин, начавший гонку с 16-го места, после серии пит-стопов ехал на четвертой позиции, однако на последних кругах также обогнал Гьотто и Шумахера, показав лучший круг.
Напарники по «АРТ» Кристиан Лундгор и Маркус Армстронг сошли с дистанции из-за механических проблем, вызванных контактом между собой. Артем Маркелов также закончил гонку досрочно, попав в серьезную аварию.
Благодаря победе Шварцман укрепил лидерство в общем зачете.
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