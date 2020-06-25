Зинедин Зидан: «Преуменьшать достижения «Барсы» не стоит. Они проиграли лишь раз»

Главный тренер «Реала» поделился мнением о выступлениях «Барселоны».

«Они выиграли семь матчей, трижды сыграли вничью и проиграли лишь один раз.

У нас был отличный конец сезона, но мы не должны преуменьшать достижения «Барселоны», – сказал француз.

Напомним, ранее «Реал» досрочно выиграл . «Барса» в текущем сезоне не выиграла ни чемпионат, ни Кубок Испании, такое случилось впервые с 2014 года.

«Реал» стал чемпионом впервые за три года 👏👏👏 Зидан просто волшебник – это его 11-й трофей с клубом

Это сложнейший титул в карьере Зидана. Он проделал феноменальную работу