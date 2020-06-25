Широков о Тедеско: «Видимо, ничего нового он дать не может. Кричать про заговор – это неплохо, ведь на фанатов действует»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча между и «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

– Что «Спартак» может противопоставить?

– Понятно, что высокий настрой, но это банальность. Если «Зенит» сыграет в свою игру – ничего «Спартак» не противопоставит. Поэтому важно, как настроятся петербуржцы.

Если так же вальяжно, с чувством большого превосходства, как против «Оренбурга», то могут возникнуть проблемы. Если настроятся с первой секунды и будут играть так, как в своих лучших матчах, то фаворит очевиден.

Мало что «Спартак» сможет сделать. Только Старика Хоттабыча привести.

– Оба матча [в ] завершились со счетом 1:0. Было тяжело, не так много зрелища, опасных моментов.

– Как раз в этом и может навязать борьбу. Бой на каждом участке поля, выгрызать мяч так, чтобы он в крови до вратаря долетал. Как таковой игры они противопоставить не могут.

В московском матче они толком ничего не создали, только гол из офсайда забили. В петербургской встрече вообще не могу вспомнить моменты «Спартака».

– Как вы считаете, в чем главная проблема «Спартака»? Дело в составе или в тренере?

– Думаю, что все вкупе влияет. Даже с таким составом они обязаны были быть в пятерке лучших. Новый тренер по ходу сезона. Ладно, с Тедеско как-то осень проехали, но была ведь зимняя пауза, в которой можно было бы подготовиться, что-то новое наиграть. Но ничего не появилось. Как они шли по дистанции осенью, так и сейчас идут.

Возможно, игроки разочарованы своим футболом, но тренер, по всей видимости, ничего нового дать не может. Бегать по бровке, толкать судей – это хорошо. Кричать, что вокруг вселенский заговор против «Спартака» – тоже неплохо, ведь на болельщиков это действует. А вот на игре это не сказывается, – сказал Широков.