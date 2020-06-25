Чемпионат Италии. «Милан» примет «Болонью», «Аталанта» в гостях у «Вероны», «Юве» и «Лацио» сыграют в понедельник

В 34-м туре Серии А «Аталанта» сыграет на выезде с «Вероной», «Милан» примет «Болонью».

В воскресенье «Наполи» встретится с «Удинезе», а «Рома» сразится с «Интером».

Завершится тур в понедельник матчем «Ювентус» – «Лацио».

Чемпионат Италии

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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