Чемпионат Италии. «Милан» примет «Болонью», «Аталанта» в гостях у «Вероны», «Юве» и «Лацио» сыграют в понедельник

В 34-м туре Серии А «Аталанта» сыграет на выезде с «Вероной», «Милан» примет «Болонью».
В воскресенье «Наполи» встретится с «Удинезе», а «Рома» сразится с «Интером».
Завершится тур в понедельник матчем «Ювентус» – «Лацио».
Чемпионат Италии
34-й тур
- Дата проведения
- 18 июля, 18.15, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 18 июля, 20.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 18 июля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 19 июля, 18.15, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 19 июля, 20.30, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 19 июля, 20.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 19 июля, 20.30, «Марио Ригамонти»
- Дата проведения
- 19 июля, 20.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 19 июля, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 20 июля, 22.45, «Альянц Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.