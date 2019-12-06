Появились фото новой домашней формы «Реала». Она белая с розовыми полосами по бокам

В интернете появились изображения новой официальной домашней формы «Реала» на сезон-2020/21.

Футболка выполнена в традиционном для клуба белом цвете. По бокам нанесены вертикальные розовые полосы

Стоит отметить, что в мае появился прототип формы, где на рукавах были розово-черные вставки с тигровым узором. В новой версии их нет.

Лишь однажды до этого (в сезоне-2014/15) использовал элементы розового цвета на своей домашней форме.

Техническим партнером «бланкос» является компания adidas.

Фото: Footy Headlines