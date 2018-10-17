Дейвисон Фигередо задушил Джозефа Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

В Абу-Даби завершился третий турнир UFC на «Бойцовском острове».
В главном бою вечера сошлись Дейвисон Фигередо и Джозеф Бенавидес, для которых это был реванш. Первый поединок закончился нокаутом в исполнении Фигередо, а на кону второй встречи стоял чемпионский пояс наилегчайшего веса.
Все закончилось уже в первом раунде: Фигередо трижды отправил Бенавидеса в нокдаун, а также несколько раз пытался задушить соперника. В итоге это удалось сделать за 12 секунд до конца пятиминутки.
Таким образом Дейвисон Фигередо завоевал вакантный титул дивизиона.
Третий турнир «Бойцовского острова» UFC: чемпионский бой Фигередо и Бенавидеса. Онлайн