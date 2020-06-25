Сульшер о словах Лэмпарда про ВАР: «Люди хотят влиять на тех, кто принимает решения. Если ты в офсайде, ты в офсайде»

Главный тренер ответил на высказывания о судействе.

Говоря о ВАР, тренер «Челси» заявил: «Сейчас «МЮ» получает небольшую помощь. В матче с «Пэлас» был очевидный момент».

«Я могу сидеть здесь и часами говорить об этом. Похоже, что люди просто хотят влиять на тех, кто принимает решения. Я слышу, что кто-то говорит об удаче, что нам везет больше, чем остальным.

Если мы посмотрим на факты, и я не хочу звучать как единственный тренер, который основывается на фактах, но если ты в офсайде, то ты в офсайде. Это понятно.

Если говорить об удаче, нужно вспомнить о пенальти, который мы получили в матче против «Тоттенхэма» на последней минуте и который у нас затем отобрали. А это было бы еще два очка для нас.

Если мы поговорим о красной карточке, которую Ромеу должен был получить, когда он почти сломал Гринвуда – это должно было быть удаление. Может быть, это нам помогло?

Или, может, поговорим про Нобла, которого должны были удалить, когда мы проиграли «Вест Хэму»? На самом деле это я должен жаловаться на то, что решения принимают против нас», – сказал Сульшер.

Жозе Моуринью: «Все знают, что «МЮ» повезло больше одного раза. У других такой удачи не было»