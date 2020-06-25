Медведев, Карпин и Кикнадзе оштрафованы, Касильяс вернется в «Реал», «Лидс» – в АПЛ спустя 16 лет и другие новости утра

1. Гендиректор «Зенита» Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова про «Спартак». Он признал шутку неудачной и извинился перед Федуном.

2. Свои штрафы получили Кикнадзе и Карпин. Гендиректор «Локомотива» заплатит 300 тысяч за жест в сторону болельщиков, тренер «Ростова» – в три раза меньше за слова о лиге в целом.

3. «Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет. Кто привел «павлинов» к триумфу? Бьелса! Тренера поздравил Николай Костер-Вальдау, потратьте полторы минуты, проникновенное видео с речью актера того стоит!

4. Касильяс вернется в «Реал» и станет советником президента клуба Переса.

5. Кавазашвили заявил, что у Бубнова серьезные психические проблемы. Затем последовали извинения.

6. Кавазашвили выступил и как член комитета по этике, предложив отстранить Дзюбу и Азмуна от матча со «Спартаком» и оштрафовать на 300 тысяч. Видео из краснодарской раздевалки будет аукаться еще долго…

7. Депутаты Госдумы обратились в РФС и Минспорта с просьбой о сохранении места «Оренбурга» в РПЛ.

8. «Химки» решили все-таки не выходить в РПЛ. Информация пока не официальная, но объявление ожидается после кубкового матча с «Уралом» на выходных. Тренер Юран совсем иного мнения: «Химки» готовятся к РПЛ. Переговоры со спонсорами идут положительно». Возможно даже, что «Спартак» поможет «Химкам» и возьмет над ними шефство!

9. Уткин и Геркус запустили новую любительскую лигу – с трансляциями, плей-офф и без офсайдов.

10. Шюррле завершил карьеру игрока после не совсем полного сезона в «Спартаке». Проводите чемпиона мира аплодисментами!

11. «Ливерпуль» примет участие в виртуальном параде в поддержку ЛГБТ-сообщества.

12. Хоккейный «Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса. Заболели в общей сложности более десяти игроков и сотрудников. Клуб опубликовал заявление.

13. Василевский, Раск и Хеллибак номинированы на приз лучшему вратарю сезона НХЛ.

14. В КХЛ «Авангард» официально подписал Секача. ЦСКА продлил контракт с Шалуновым. «Салават» объявил о переходе Маркуса Гранлунда.

15. Биатлонист Малышко может завершить карьеру. Не исключено, что дело в Драчеве и Белозерове.

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