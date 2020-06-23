Флорентино Перес: «Бензема должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне не было игрока лучше него»

Президент считает, что форвард мадридского клуба заслужил .

«Он должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне не было игрока лучше него.

Все игроки «Реала» были хороши, но особенно Карим. Все играли очень хорошо, правда. , который является больше чем капитаном для «Реала», Куртуа, который был невероятен, и тренер, который стал архитектором этой команды», – сказал Перес.

Бензема сделал дубль в чемпионском матче «Реала». Благодаря этим мячам форвард вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров-французов в топ-5 лиг.

Это сложнейший титул в карьере Зидана. Он проделал феноменальную работу