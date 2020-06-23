Флорентино Перес: «Бензема должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне не было игрока лучше него»

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что форвард мадридского клуба Карим Бензема заслужил «Золотой мяч».
«Он должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне не было игрока лучше него.
Все игроки «Реала» были хороши, но особенно Карим. Все играли очень хорошо, правда. Серхио Рамос, который является больше чем капитаном для «Реала», Куртуа, который был невероятен, и тренер, который стал архитектором этой команды», – сказал Перес.
Бензема сделал дубль в чемпионском матче «Реала». Благодаря этим мячам форвард вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров-французов в топ-5 лиг.
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