«Желаю Кавазашвили крепкого здоровья». Жена Бубнова о словах про проблемы с психикой у ее мужа

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Александр Бубнов Анзор Кавазашвили сборная СССР Чемпионат.com Футбол

Зоя Бубнова, жена бывшего футболиста «Спартака» Александра Бубнова, прокомментировала слова экс-вратаря сборной СССР Анзора Кавазашвили, который заявил, что ее муж испытывает проблемы с психикой.

«Знаете, я желаю крепкого здоровья Кавазашвили», – сказала супруга Бубнова.

Напомним, Кавазашвили в интервью рассказал, что у Бубнова психические проблемы. По его словам, Александр звонил ему как «работник американской автомобильной фирмы» с предложением подарить машину, а также как «задержанный» с просьбой помочь ему выйти на свободу.

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