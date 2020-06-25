«Желаю Кавазашвили крепкого здоровья». Жена Бубнова о словах про проблемы с психикой у ее мужа

Зоя Бубнова, жена бывшего футболиста , прокомментировала слова экс-вратаря сборной СССР Анзора Кавазашвили, который заявил, что ее муж испытывает проблемы с психикой.

«Знаете, я желаю крепкого здоровья Кавазашвили», – сказала супруга Бубнова.

Напомним, Кавазашвили в интервью рассказал, что у Бубнова психические проблемы. По его словам, Александр звонил ему как «работник американской автомобильной фирмы» с предложением подарить машину, а также как «задержанный» с просьбой помочь ему выйти на свободу.