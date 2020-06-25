Сергей Юран: «Химки» готовятся к РПЛ. Переговоры со спонсорами идут положительно, у нас все хорошо»

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что подмосковный клуб отказался от участия в РПЛ.

«Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы «Химки» играли в РПЛ, и они делают вбросы. В новости, которую распространило одно СМИ, написано все правильно. Только с точностью до наоборот.

«Химки» готовятся не только к полуфиналу Кубка России, но и к РПЛ. Настроение у нас хорошее. Все здоровы. Переговоры с потенциальными спонсорами продолжаются. Они идут положительно. Мне просто смешно становится каждый день читать сообщения о нашем клубе. У нас все хорошо», – сказал Юран.

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