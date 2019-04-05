«Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса. Заболели более десяти игроков и сотрудников («СЭ»)

«Спартак» приостановил тренировочный сбор в Новогорске из-за заражения коронавирусом игроков и сотрудников клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, в течение последней недели более десяти представителей команды в разное время сдали положительные тесты на коронавирус.

Часть заболевших была изолирована у себя дома, часть – в гостинице или на базе в Новогорске.

Отмечается, что остальные игроки и тренеры пройдут дополнительное тестирование на коронавирус, после чего будет принято решение о возможности продолжения сбора.

Ранее стало известно, что в КХЛ у шести игроков подтвержден коронавирус. Кроме того, заболевание выявлено у форварда «Авангарда» Сергея Шумакова.

Кроме того, защитник «Спартака» Андрей Зубарев сообщил, что у него выявлена вирусная пневмония.