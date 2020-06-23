Комитет по этике оштрафовал Кикнадзе на 300 тысяч рублей, Карпина – на 100 тысяч

Теги Локомотив Ростов Сергей Прядкин премьер-лига Россия Организация РПЛ Валерий Карпин Василий Кикнадзе Комитет по этике Сергей Егоров журналист Футбол

Стало известно, какие наказания Комитет по этике вынес на сегодняшнем заседании.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе был оштрафован на 300 тысяч рублей за свой жест в адрес болельщиков клуба.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заплатит 100 тысяч рублей за слова о чемпионате России.

Кроме того, и Кикнадзе, и Карпину было вынесено замечание.

Напомним, письмо касательно слов тренера «Ростова» в комитет направил президент РПЛ Сергей Прядкин. Функционер считал, что слова Карпина «наносят ущерб деловой репутации РПЛ».

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