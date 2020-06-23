Комитет по этике оштрафовал Кикнадзе на 300 тысяч рублей, Карпина – на 100 тысяч

Стало известно, какие наказания вынес на сегодняшнем заседании.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, генеральный директор был оштрафован на 300 тысяч рублей за свой жест в адрес болельщиков клуба.

Главный тренер заплатит 100 тысяч рублей за слова о чемпионате России.

Кроме того, и Кикнадзе, и Карпину было вынесено замечание.

Напомним, письмо касательно слов тренера «Ростова» в комитет направил президент РПЛ Сергей Прядкин. Функционер считал, что слова Карпина «наносят ущерб деловой репутации РПЛ».

Карпин о РПЛ: «Ненормальный чемпионат. Процитирую Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости»

Карпин прав: у нас Роспотребнадзор-чемпионат. Но борьба «Ростова» и Прядкина – жалкое зрелище