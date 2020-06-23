Шюррле завершил карьеру игрока

Бывший полузащитник и сборной Германии Андре Шюррле завершил игровую карьеру.

«Хочу дать всем знать, что я ухожу из профессионального футбола. От своего лица и лица своей семьи хочу поблагодарить всех, кто был частью этих выдающихся лет.

Поддержка и любовь, которую вы оказывали мне, были невероятны. Это было больше, чем я мог когда-либо желать. Сейчас я готов и открыт ко всем прекрасным возможностям, которые передо мной открываются», – написал Шюррле.

В составе сборной Германии Шюррле стал чемпионом мира-2014, на чемпионатах Европы дважды занимал третье место. С «Челси» он стал чемпионом Англии в сезоне-2014/15, дважды выигрывал Кубок Германии (с «Боруссией» Дортмунд и «Вольфсбургом»). Также он выступал за «Майнц», «Фулхэм» и «Байер».

Кажется, вегетарианство – главная причина травм Шюррле. Он не мог смотреть на курицу после сальмонеллеза

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