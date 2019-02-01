Дмитрий Малышко может завершить карьеру (News.ru)

Российский биатлонист может завершить карьеру.

Как сообщает News.ru, спортсмен еще не принял окончательного решения о своем будущем, однако и не предоставил федерации плана подготовки к предстоящему сезону.

В настоящий момент он рассматривает возможности дальнейшей деятельности вне биатлона.

Малышко – бронзовый призер чемпионата мира-2019 в эстафете. У него шесть подиумов в личных гонках на Кубке мира (2-2-2), в последний раз он попадал в призы в 2015 году (третье место в масс-старте Оберхофа).

Спортсмен также является чемпионом Европы и двукратным призером чемпионатов Европы. Лучшее место в общем зачете Кубка мира – 8-е в сезоне-2012/13. В прошлом сезоне Малышко выступил в шести личных гонках на Кубке мира, в трех из них заработав очки.

33-летний спортсмен не попал в состав сборной России на подготовку к новому сезону.

Также Малышко завоевал золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи, но, скорее всего, будет лишен награды после дисквалификации Евгения Устюгова за допинг.

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