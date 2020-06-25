Семак о полуфинале Кубка: «Шансы равны. «Спартак» здорово выбегает в быстрые атаки, есть сильные игроки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в полуфинале Олимп Кубка России.
Игра состоится в воскресенье, 19 июля. Начало – в 18:30 по московскому времени.
– Сергей Богданович, как идет подготовка к матчу со «Спартаком»?
– Все в обычном режиме – восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждем очень интересной игры.
– Как оцените состояние футболистов?
– Думаю, нормальное состояние. Пытались ротировать состав, чтобы на тех футболистов, у которых по ходу сезона было больше игрового времени, нагрузка ложилась более-менее равномерно. В целом никаких серьезных проблем нет.
– В чем опасность «Спартака»?
– Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки.
Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков, – сказал Семак.
Барриос – наш Каземиро. Он блестяще склеивает «Зенит» при обороне