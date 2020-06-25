Семак о полуфинале Кубка: «Шансы равны. «Спартак» здорово выбегает в быстрые атаки, есть сильные игроки»

Главный тренер поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в полуфинале Олимп Кубка России.

Игра состоится в воскресенье, 19 июля. Начало – в 18:30 по московскому времени.

– Сергей Богданович, как идет подготовка к матчу со «Спартаком»?

– Все в обычном режиме – восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждем очень интересной игры.

– Как оцените состояние футболистов?

– Думаю, нормальное состояние. Пытались ротировать состав, чтобы на тех футболистов, у которых по ходу сезона было больше игрового времени, нагрузка ложилась более-менее равномерно. В целом никаких серьезных проблем нет.

– В чем опасность ?

– Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки.

Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков, – сказал Семак.

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