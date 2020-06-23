«Химки» решили не выходить в РПЛ («Чемпионат»)

окончательно решили отказаться от участия в розыгрыше РПЛ-2020/21, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, клуб объявит о своем решении после полуфинального матча Олимп Кубка России с «Уралом». Игра состоится 19 июля.

В досрочно завершенном розыгрыше Олимп-ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили право на участие в РПЛ. Однако сообщалось, что клуб может продолжить выступать в ФНЛ из-за проблем с финансированием, несмотря на получение необходимой для участия в РПЛ лицензии.

Если «Химки» откажутся от участия в розыгрыше РПЛ-2020/21, то в ФНЛ вылетит лишь одна команда – «Оренбург».

«Крылья Советов» могут вылететь в ФНЛ, если «Тамбов» получит техническую победу над «Сочи» из-за вспышки коронавируса у южан, а «Химки» решат выступать в РПЛ.