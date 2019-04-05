Василевский, Раск и Хеллибак – претенденты на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

объявила номинантов на приз лучшему вратарю сезона – «Везина Трофи».

На награду претендуют Коннор Хеллибак ( ), Туукка Раск ( ) и Андрей Василевский ( ).

Они вошли в тройку лучших по итогам голосования генеральных менеджеров клубов.

Хеллибак в минувшем регулярном чемпионате провел 58 матчей и одержал 32 победы, включая 6 шатаутов. В среднем он отражал 92,2% бросков при коэффициенте надежности 2,57. В сезоне-2017/18 Хеллибак занял второе место в голосовании на «Везина Трофи».

Раск в 41 матче одержал 26 побед, включая 5 шатаутов. Голкипер отразил 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,12. Он выиграл приз лучшему вратарю сезона в 2014 году.

На счету Василевского 35 побед, включая 3 шатаута. В 52 играх он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,56. Василевский занял 3-е место в 2018 году, а по итогам прошлого сезона стал обладателем «Везина Трофи», получив 28 первых мест из 31. Он номинирован на приз лучшему вратарю сезона в 3-й раз подряд.

Имя обладателя награды с лучшим результатом по итогам голосования будет объявлено позднее.