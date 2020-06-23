Уткин и Геркус запустили любительскую лигу – с трансляциями, плей-офф и без офсайдов

Журналист и блогер и бывший президент «Локомотива» запустили новую футбольную лигу.

Любительская лига (заявить можно только двух профессионалов) получила название («Лига Пятницы»). Матчи будут проходить исключительно по пятницам в формате 8x8 на поле 70x40 метров и по стандартным правилам 8x8.

12 московских команд (подать заявку может любая) сыграют в один круг, а затем через плей-офф поборются за денежный призовой фонд, который будет сформирован из взносов всех участников.

Все матчи будут транслироваться.

«Предложим вам футбол в самом лучшем качестве. На следующем технологическом уровне после РПЛ. ФНЛ и ПФЛ это не снимут.

«Лига Пятницы» или League F, как мы ее называем, соберет 12 команд. Групповой турнир закончится серий плей-офф. Матчи будут показываться по пятницам на общедоступном видеосервисе.

Первые игры состоятся уже 31 июля. Торопитесь, у нас еще не укомплектован штат участников. Мы собрали группу единомышленников, однако сейчас мы хотим узнать, посмотреть на тех, кто постучится к нам, кто захочет разделить наши ценности.

Ценности атакующего футбола с большим количеством голов, без офсайдов. Футбола с неограниченным количеством замен, что позволяет смешать тактики футбола и хоккея, что позволяет достигать задачи темпа и плотности совершенно иными средствами, взглянуть на футбол с иной стороны», – дал комментарии Уткин.