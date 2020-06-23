Депутаты Госдумы обратились в РФС и Минспорта с просьбой о сохранении места «Оренбурга» в РПЛ

Депутат Госдумы Игорь Сухарев вместе с коллегами обратился в министерство спорта России, и РПЛ с просьбой о сохранении места «Оренбурга» в высшем дивизионе.

«Все спортивное сообщество Оренбуржья переживает сегодня за футбольный клуб «Оренбург».

Сложность ситуации в том, что оренбургский клуб потерпел серию из 6 поражений подряд, в том числе 2 были технические – из-за кадрового голода в команде. Как известно из новостей, после вспышки коронавирусной инфекции в клубе 8 спортсменов не могли принимать участие в играх.

В мой адрес поступило обращение от президента Оренбургского футбольного областного союза Александра Кудряшова, в котором выражена серьезная озабоченность дальнейшим участием «Оренбурга» в российской Премьер-лиге.

Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в Премьер-лиге.

Письмо вместе со мной подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин.

Давайте надеяться на лучшее. Пожелаем нашим футболистам удачи в сегодняшней игре и здоровья!» – написал Сухарев.

Игорь Сухарев – уроженец Оренбургской области. Ранее он был депутатом Заксобрания в регионе. В сентябре 2016 года он стал депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», а в 2018-м был назначен руководителем Межрегионального координационного совета «Единой России» по Оренбургской, Самарской и Ульяновской областям.

вылетел из РПЛ после поражения от «Зенита» (1:4) в матче 29-го тура чемпионата.