Гендиректор «Зенита» Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова про «Спартак»

Стало известно, какое наказание Комитет по этике вынес генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву за недавнее высказывание о «Спартаке».
«В связи с допущенными генеральным директором ФК «Зенит» Александром Медведевым нарушениями Регламента РФС по этике, применить к нему санкции в виде замечания и штрафа в размере 200 000 рублей», – говорится в решении комитета.
Напомним, отвечая на вопрос о том, как игроки «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун праздновали чемпионство в раздевалке, Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке».
«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Кубка России 19 июля.
Федун и Медведев рубятся после шутки о Дзюбе и Азмуне. «Спартак» жалуется в комитет по этике, «Зенит» топит за чувство юмора