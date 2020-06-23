Гендиректор «Зенита» Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова про «Спартак»

Стало известно, какое наказание вынес генеральному директору «Зенита» за недавнее высказывание о «Спартаке».

«В связи с допущенными генеральным директором ФК «Зенит» Александром Медведевым нарушениями Регламента РФС по этике, применить к нему санкции в виде замечания и штрафа в размере 200 000 рублей», – говорится в решении комитета.

Напомним, отвечая на вопрос о том, как игроки «Зенита» и праздновали чемпионство в раздевалке, Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со в Кубке».

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