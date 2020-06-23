Гендиректор «Зенита» Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова про «Спартак»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Медведев Комитет по этике Сердар Азмун Футбол

Стало известно, какое наказание Комитет по этике вынес генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву за недавнее высказывание о «Спартаке».

«В связи с допущенными генеральным директором ФК «Зенит» Александром Медведевым нарушениями Регламента РФС по этике, применить к нему санкции в виде замечания и штрафа в размере 200 000 рублей», – говорится в решении комитета.

Напомним, отвечая на вопрос о том, как игроки «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун праздновали чемпионство в раздевалке, Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке».

«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Кубка России 19 июля.

Федун и Медведев рубятся после шутки о Дзюбе и Азмуне. «Спартак» жалуется в комитет по этике, «Зенит» топит за чувство юмора

Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья