Кавазашвили предложил отстранить Дзюбу и Азмуна от матча со «Спартаком» и оштрафовать на 300 тысяч

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили заявил, что обратился в КДК РФС с просьбой дисквалифицировать нападающих «Зенита» Артема Дзюбу и Сердара Азмуна.

– Нельзя закрывать глаза и на поведение и в чемпионской раздевалке . Это позорный поступок. Они совершили непристойные действия, которые повлекли за собой некорректные высказывания Медведева в адрес . Его позиция мне непонятна. Медведев – умнейший менеджер, но как можно называть такое поведение футболистов баловством? Это же не дети.

Азмун и Дзюба – взрослые люди, которые, видимо, не соображают, что творят. А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой пример они подают? Какое мнение о футболистах будет у родителей, которые только собираются отдавать детей в наш вид спорта? Медведев обязан это понимать, а не выгораживать игроков своего клуба. И уж тем более не использовать эту дурость как предлог для оскорбления соперника.

Мое мнение: в этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание. Я внес предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего 19 июля полуфинала Кубка России против «Спартака» и оштрафовать каждого на 300 тысяч.

– Ваши рекомендации по Азмуну и Дзюбе приняли к сведению?

– Наше обращение будет рассматривать КДК РФС. За ним окончательное решение. Председатель комитета по этике Семен Андреев должен подписать акт совещания и передать руководству РФС, которое и обратилось в наш комитет. КДК все рассмотрит. И должен отреагировать быстро – ведь до кубкового полуфинала меньше двух дней, – заявил Кавазашвили.

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