«Спартак» может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ

Стал известен клуб РПЛ, который может помочь «Химкам» с выходом в Премьер-лигу.

Им оказался , сообщает Sport24.ru.

Ранее появилась информация, что один из клубов РПЛ может помочь ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления Премьер-лиге.

Клубы смогут тесно сотрудничать. В частности, появятся варианты с обменом футболистами: игроки, не проходящие в основу в «Спартаке», смогут получить игровое время в «Химках». А у «Спартака» может появиться возможность приоритетного выкупа футболистов подмосковной команды.

Напомним, закончили сезон в Олимп-ФНЛ вторыми и получили право выступать в РПЛ.

Топ-клуб РПЛ может помочь «Химкам», финансово обеспечив им выход в Премьер-лигу

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