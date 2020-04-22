Руководители Серии А, Федерации футбола Италии и остальных футбольных лиг страны провели встречу, на которой обсуждались планы по завершению сезона.

Было принято решение, что все национальные лиги будут доиграны в формате короткого плей-офф, если турниры будут прерваны повторно.

Плей-офф будет разыгран между командами из верхней и нижней части таблицы. Так определятся клубы, которые будут повышены в классе и вылетят в низшие дивизионы.

Если же турниры будут завершены окончательно, то финальные позиции команд определят с помощью специальных корректирующих коэффициентов.

Нынешний сезон лиги планируют доиграть к 20 августа, чтобы 1 сентября мог стартовать сезон-2020/21.

Сезон Серии А был прерван в марте из-за пандемии коронавируса в мире. Возобновление сезона запланировано на 20 июня.