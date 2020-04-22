Адурис завершил карьеру. Он лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке

Нападающий завершил игровую карьеру.

39-летний форвард является лучшим бомбардиром клуба из Бильбао в XXI веке. В общей сложности он провел за команду 407 матчей и забил 172 гола.

В общем списке бомбардиров «Атлетика» Адурис занимает шестое место. Рекордсменом является (335 голов).

В 2015 году Адурис в составе «Атлетика» выиграл Суперкубок Испании, баски по сумме двух матчей победили «Барселону» (4:0, 1:1). Четыре из пяти голов «Атлетика» тогда забил Адурис, в том числе сделал хет-трик в первой игре.

Также нападающий играл за «Аурреру», «Бургос», , «Мальорку» и «Валенсию».

В «Атлетике» у него было три периода выступлений. В 2012 году он вернулся в клуб и с тех пор уже не покидал его. За сборную Испании форвард провел 12 игр и забил два мяча.

Дважды он становился лучшим бомбардиром сезона в Лиге Европы и дважды брал трофей Сарры как лучший бомбардир сезона Ла Лиги среди испанцев.

Адурис хотел завершить карьеру после финала Кубка Испании, в котором «Атлетик» встретится с «Реал Сосьедад», но этому помешал перенос игры из-за приостановки сезона, связанной с пандемией коронавируса. Отмечается, что он будет присутствовать на матче.