Хабиб – подписчику, назвавшему коронавирус аферой: «У меня в селе 11 человек умерло. Извини, что не такой умный, как ты»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил подписчику, который назвал коронавирус аферой.
«У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей в больнице с моего одного села.
В соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты», – написал Хабиб.
Ранее Нурмагомедов обратился к дагестанцем с призывом соблюдать режим самоизоляции.
Хабиб рассказал о состоянии отца и умерших родственниках. Ситуация в Дагестане очень тяжелая
Брат Хабиба: «У Абдулманапа тяжелое состояние. Надеемся только на Всевышнего»