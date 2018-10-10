Хабиб – подписчику, назвавшему коронавирус аферой: «У меня в селе 11 человек умерло. Извини, что не такой умный, как ты»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов коронавирус Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил подписчику, который назвал коронавирус аферой.

«У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей в больнице с моего одного села.

В соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты», – написал Хабиб.

Ранее Нурмагомедов обратился к дагестанцем с призывом соблюдать режим самоизоляции.

Хабиб рассказал о состоянии отца и умерших родственниках. Ситуация в Дагестане очень тяжелая

Брат Хабиба: «У Абдулманапа тяжелое состояние. Надеемся только на Всевышнего»

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