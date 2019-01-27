Яна Рудковская: «Тутберидзе – современная версия Тарасовой, действительно тренер очень хорошего уровня»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России Яна Рудковская Этери Тутберидзе Алина Загитова Гном Гномыч Фигурное катание

Музыкальный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, как отреагирует на желание сына завершить карьеру фигуриста в 15-17 лет.

– Вы воспитываете сына как человека, который готовится к тому, чтобы стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Не боитесь ли вы, что он придет в 15-17 лет и, как Алина Загитова, скажет: «Я больше не могу выходить на лед, я ухожу»? Воспримете ли вы это как личное поражение и что будете делать? И считаете ли вы, что, например, Этери Тутберидзе отнимает у детей детство? 

– Я считаю, что Этери Тутберидзе – это современная версия Татьяны Тарасовой. Это действительно очень хорошего уровня тренер. 

По поводу сына. Не могу отвечать за Алину Загитову и других девочек, единственное, что я могу сказать – по поводу моего супруга. Он готовит детей так, чтобы это все-таки была игра в долгую. Мой муж прошел четыре Олимпиады и единственный в истории имеет четыре медали с разных Олимпиад.

Мой сын такого мне не скажет. Это исключено. Потому что он заряжен так... У него есть папа, который его заряжает, мама, которая его заряжает. Он уже далеко не маленький. У него есть цель – повторить рекорд его папы. Я уверена, что это будет сложно, но так как есть командные соревнования – может быть, у него получится. Это его мечта. 

Смотря в какой семье ты живешь. Моего сына – зная моего мужа, зная меня – может остановить только здоровье. Если у него действительно будут проблемы, – сказала Рудковская.

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