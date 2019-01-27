Яна Рудковская: «Тутберидзе – современная версия Тарасовой, действительно тренер очень хорошего уровня»

Музыкальный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, как отреагирует на желание сына завершить карьеру фигуриста в 15-17 лет.

– Вы воспитываете сына как человека, который готовится к тому, чтобы стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Не боитесь ли вы, что он придет в 15-17 лет и, как Алина Загитова, скажет: «Я больше не могу выходить на лед, я ухожу»? Воспримете ли вы это как личное поражение и что будете делать? И считаете ли вы, что, например, Этери Тутберидзе отнимает у детей детство?

– Я считаю, что Этери Тутберидзе – это современная версия Татьяны Тарасовой. Это действительно очень хорошего уровня тренер.

По поводу сына. Не могу отвечать за Алину Загитову и других девочек, единственное, что я могу сказать – по поводу моего супруга. Он готовит детей так, чтобы это все-таки была игра в долгую. Мой муж прошел четыре Олимпиады и единственный в истории имеет четыре медали с разных Олимпиад.

Мой сын такого мне не скажет. Это исключено. Потому что он заряжен так... У него есть папа, который его заряжает, мама, которая его заряжает. Он уже далеко не маленький. У него есть цель – повторить рекорд его папы. Я уверена, что это будет сложно, но так как есть командные соревнования – может быть, у него получится. Это его мечта.

Смотря в какой семье ты живешь. Моего сына – зная моего мужа, зная меня – может остановить только здоровье. Если у него действительно будут проблемы, – сказала Рудковская.

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