ЧМ-2021. Сборная России сыграет в группе с Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Беларусью и Великобританией

окончательно утвердила состав групп на , который пройдет в Беларуси и Латвии.

В группу А (Минск) попали Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.

В группу В (Рига) – Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

Эти группы не совпадают с теми, что планировались для отмененного из-за пандемии коронавируса ЧМ-2020 в Швейцарии.

Посев команд осуществлялся на основании рейтинга ИИХФ, который учитывает результаты чемпионатов мира и Олимпиад за последние четыре года.

Также предусматривалась возможность одного обмена команд между группами для удовлетворения особых организационных потребностей. За счет этого сборная России будет играть в Минске, а сборная Канады – в Риге.