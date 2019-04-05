ЧМ-2021. Сборная России сыграет в группе с Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Беларусью и Великобританией

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ИИХФ окончательно утвердила состав групп на ЧМ-2021, который пройдет в Беларуси и Латвии. 

В группу А (Минск) попали Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания. 

В группу В (Рига) – Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан. 

Эти группы не совпадают с теми, что планировались для отмененного из-за пандемии коронавируса ЧМ-2020 в Швейцарии. 

Посев команд осуществлялся на основании рейтинга ИИХФ, который учитывает результаты чемпионатов мира и Олимпиад за последние четыре года.

Также предусматривалась возможность одного обмена команд между группами для удовлетворения особых организационных потребностей. За счет этого сборная России будет играть в Минске, а сборная Канады – в Риге. 

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