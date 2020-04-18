Московским клубам РПЛ разрешили тренироваться на своих базах

Власти Московской области разрешили предоставлять спортивные объекты региона для тренировок футбольных клубов , утверждает «Спорт-Экспресс».

Столичные клубы могут возобновить тренировки на своих базах, находящихся на территории области, в соответствии с протоколом, разработанным и РПЛ.

Ранее сообщалось, что , , и попросили отложить начало тренировок в РПЛ до 1 июня в связи с тем, что в Москве до 31 мая будут действовать жесткие карантинные меры.

Возобновление сезона РПЛ запланировано на 21 июня.

В России зафиксировано 308 705 случаев заражения COVID-19, из них 152 306 – в Москве, 30 091 – в Московской области.