Московским клубам РПЛ разрешили тренироваться на своих базах

Власти Московской области разрешили предоставлять спортивные объекты региона для тренировок футбольных клубов РПЛ, утверждает «Спорт-Экспресс».
Столичные клубы могут возобновить тренировки на своих базах, находящихся на территории области, в соответствии с протоколом, разработанным РФС и РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» попросили отложить начало тренировок в РПЛ до 1 июня в связи с тем, что в Москве до 31 мая будут действовать жесткие карантинные меры.
Возобновление сезона РПЛ запланировано на 21 июня.
В России зафиксировано 308 705 случаев заражения COVID-19, из них 152 306 – в Москве, 30 091 – в Московской области.